Куйвашев прокомментировал резкие слова Соловьева о Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга ждут лекции Владимира Соловьева в уральской столице, чтобы высказать свою позицию после жестких слов журналиста. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг, 28 апреля.

27 апреля во время эфира «Соловьев Live» с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым журналист в жесткой манере высказался о городе и его жителях.

Губернатор области отметил, что после высказываний Соловьева убежден, что количество слушателей лекций Соловьева в Екатеринбурге сильно уменьшится, а горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения.

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как Вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом Вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, (которые) я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось», — сказал Куйвашев в своем видеообращении.

Он добавил, что надеется на то, что слова были сказаны сгоряча и необдуманно. И отметил, что «Урал — это опорный край державы, который очень любит и ценит людей, которые следят за своим языком».

В 2019 году Соловьев назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «наследниками бесов». Тогда Куйвашев призвал жителей города не поддаваться на провокации и предложил повесить на въезде табличку с надписью: «Город храбрых».