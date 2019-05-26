Уральский активист рассказал о встрече с Соловьевым

Екатеринбургский активист Антон Дербенев, который обещал «дать леща» журналисту Владимиру Соловьеву, рассказал, как прошла встреча с телеведущим.

Дербенев сообщил, что у него с Соловьевым состоялся диалог в ресторане на Садовом кольце, и никто не прибегал к «силовым приемам». «Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — сказал активист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Соловьев объяснил, кого именно считает «бесами». «В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил Дербенев.

Он также признался, что остался доволен беседой и договорился о новой встрече в Екатеринбурге через две недели. «Думаю, там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам», — резюмировал он.

Сам Соловьев ранее рассказал, что показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого он считает «бесами». По его словам, материалы вызвали у Дербенева разную реакцию, «но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными».

Поводом для личной беседы Соловьева и Дербенева стало высказывание ведущего в эфире радиостанции «Вести FM». Журналист назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». Дербенев ответил ему от лица защитников сквера и пообещал «дать леща» за оскорбления.

Ситуация вокруг строительства храма святой Екатерины обострилась в середине мая. В сквере, где планировалось возвести церковь, прошла стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. В итоге на противостояние строителей и противников строительства обратили внимание в Кремле.

Президент России Владимир Путин призвал опросить жителей, чтобы выбрать наиболее предпочтительное место для строительства храма. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство горожан выступают за постройку храма, но хотели бы видеть его в другом месте. После публикации результатов 22 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере.