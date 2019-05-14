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Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» на телеканале «Россия 24» украинского журналиста Всеволода Непогодина после его слов о лидере «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степане Бандере.

Во время эфира гости программы спорили об Иосифе Сталине и СССР. В какой-то момент Соловьев напомнил украниским экспертам, что на их родине героизируется повинный в сотнях преступлений Степан Бандера, организации которого активно сотрудничали с армией Гитлера во время Великой Отечественной войны.

В ответ на это Непогодин заявил, что украинский националист просто боролся со сталинизмом и не видел другой альтернативы.

«То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда!» — цитирует Соловьева «Федеральное агентство новостей».

После этого Непогодин покинул студию.

В последние годы на Украине проходит политика героизации членов «Организации украинских националистов» (ОУН) и ее боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (УПА, обе организации запрещены в РФ).

ОУН-УПА во время Второй мировой войны среди прочего устроили так называемую Волынскую резню, во время которой в 1943 году были убиты около 100 тыс. поляков, проживавших на Волыни.

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