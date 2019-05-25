Соловьев рассказал о встрече с пожелавшим дать ему «леща» активистом

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев рассказал о встрече с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым, который ранее пообещал ему «дать леща». Об этом 25 мая сообщает РБК.

«Рукоприкладства не было, говорили довольно долго. Я ему показал конкретные фото- и видеодоказательства того, кого я считаю бесами. Они вызвали у него реакцию разную, но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными», — рассказал ведущий.

По словам Соловьева, активист не видел полного текста его выступления, а лишь слышал «вырванные из контекста фразы».

Поводом для личной беседы Соловьева и Дербенева стало высказывание ведущего в эфире радиостанции «Вести FM». Журналист назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». Дербенев ответил ему от лица защитников сквера и пообещал «дать леща» за оскорбления.

Ситуация вокруг строительства храма святой Екатерины обострилась в середине мая. В сквере, где планировалось возвести церковь, прошла стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. В итоге на противостояние строителей и противников строительства обратили внимание в Кремле. Президент России Владимир Путин призвал опросить жителей, чтобы выбрать наиболее предпочтительное место для строительства храма.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство горожан выступают за постройку храма, но хотели бы видеть его в другом месте. После публикации результатов опроса 22 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере.