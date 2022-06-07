Джонни Депп устроил вечеринку в Британии после победы над Эмбер Херд в суде

Американский актер Джонни Депп 6 июня устроил вечеринку в британском городе Бирмингем в честь победы в суде над своей бывшей супругой Эмбер Херд. По данным газеты Daily Mail, 58-летний актер потратил на мероприятие с банкетом индийской кухни 50 тыс. фунтов стерлингов (свыше 3,8 млн рублей).

К звезде присоединился его 77-летний друг, музыкант Джефф Бек и еще примерно 20 человек из их близкого окружения. Джонни Депп прилетел к нему в Соединенное королевство на тур и выступил во время его концертов.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства экс-супруга. Правовое ведомство обязало актрису выплатить бывшему мужу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по ее встречному иску.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа. Адвокат также назвала приговор «неудачей для всех женщин в суде и за его пределами».

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».