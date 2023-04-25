Игра в похищение: телефонные мошенники придумали опасную схему обмана россиян

Телефонные мошенники в России придумали новую и опасную схему обмана россиян: они убеждают жертв прятаться под предлогом того, что им угрожает опасность. После этого злоумышленники связываются с родственниками спрятавшихся, говорят, что их близких похитили, и начинают вымогать деньги. Подробности о новой схеме аферистов и способах защиты от нее — в материале «Известий».

Звонок от «похитителя»

16 апреля в 16:00 Ирина Федорова (здесь и далее имена героев истории изменены) увиделась со своей мамой, 77-летней Тамарой, которая пришла к ней в гости . Женщины спокойно пообщались, и около 19:00 пенсионерка уехала домой. А два дня спустя, вечером 18 апреля, Ирине позвонил незнакомец. Он заявил, что Тамару похитили, а Ирине нужно заплатить за свободу своей мамы 2 млн рублей.

Испуганная женщина позвонила маме, но ее телефон оказался вне зоны действия сети. Не оказалось Тамары и дома. Тогда ее дочь поспешила обратиться в полицию. Оперативники по камерам наблюдения выяснили, что вечером 18 апреля пенсионерка приехала в район метро «Белорусская», к Ленинградскому вокзалу, после чего ее следы затерялись. Следователи возбудили уголовные дела по ст. 127 («Незаконное лишение свободы») и ст. 163 («Вымогательство») УК РФ, а саму исчезнувшую женщину начали искать.

Фото: ТАСС/dpa/Paul Zinken

Три дня спустя, 21 апреля, пенсионерку нашли в одном из мотелей Тверской области, куда, как оказалось, она уехала по заданию телефонных мошенников. Это принципиально новая схема в их арсенале, суть которой сводится к имитации похищения человека . Она работает так: неизвестные связываются с жертвой и сообщают ей об угрозе некоего преследования, спастись от которого можно лишь одним путем — спрятавшись во временном укрытии.

Добраться туда якобы необходимо самостоятельно, при этом по пути нужно выбросить телефон (за ним, по словам мошенников, установлена слежка), а потом купить новый с SIM-картой, чтобы жертву не могли отследить.

По воле аферистов

Жертва, следуя указаниям злоумышленников, путает следы и постоянно меняет транспорт, а затем добирается до «убежища» — обычной квартиры с посуточной арендой или недорогого мотеля. Ее убеждают самостоятельно платить за жилье, но ни в коем случае не выходить на связь с родными или близкими. А пока жертва таким образом находится в изоляции, телефонные мошенники связываются с ее родственниками, сообщают о «похищении» и начинают агрессивно требовать выкуп.

При этом аферисты в рамках этой схемы даже не видят человека, которого они обманывают и заставляют совершать странные вещи. Как рассказал один из интернет-пользователей, не так давно похожим образом злоумышленники «похитили» его мать. Оперативники смогли найти ее по тому месту, где в последний раз был зафиксирован сигнал ее телефона. Они проверили все ближайшие салоны связи — и в одном из них, где женщина приобрела новый телефон с SIM-картой, ее опознали. После этого найти потерпевшую удалось уже по новому номеру.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев, схема с фальшивым похищением существовала в арсенале аферистов еще до появления мобильных телефонов. Однако после того, как они получили широкое распространение, популярность этой схемы резко сошла на нет. Именно поэтому злоумышленники убеждают жертву выбросить свой телефон, чтобы свести к минимуму возможность ее общения с внешним миром и отслеживания правоохранительными органами.

— Сегодня в сообществе мошенников есть специалисты самого разного профиля, в том числе сценаристы, помогающие придумывать новые схемы с использованием социальной инженерии, — объясняет Царев. — Задача аферистов состоит в том, чтобы «взломать» потенциальную жертву, заставить ее руководствоваться эмоциями. А самая сильная из них — это страх, как в случае с «похищениями».

Совокупность рисков

Схема с «похищением» для потенциальных жертв несет в себе целый ряд рисков, первый из которых — это финансовые потери, если телефонным мошенникам все-таки переведут «выкуп». Во-вторых, объясняет руководитель компании AtreIdea и эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов, потерпевшая сторона может столкнуться с серьезными психологическими последствиями, такими как тревога, депрессия, а также потеря чувства безопасности и доверия к другим людям.

— Кроме того, прячась от собственных родственников и правоохранительных органов, жертва мошенников может столкнуться с угрозами для своей жизни и здоровья, — говорит специалист. — К примеру, она не сможет получить оперативную медицинскую помощь, если та ей потребуется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наконец, нельзя исключать и традиционные риски телефонного мошенничества: информацию, полученную от жертвы, злоумышленники могут использовать для ее шантажа или продажи другим преступникам. Кроме того, личные данные, добытые обманным путем, позже могут быть использованы для совершения новых преступлений.

Что касается того, как квалифицировать действия злоумышленников, использующих схему с «похищением», мнения экспертов расходятся. Евгений Царев считает, что в таких случаях речь идет о мошенничестве и незаконном обогащении. При этом формально свободы жертву не лишают — она всё делает по своей воле, а значит, и наказывать преступников по этой статье нельзя. Однако недавний случай с «похищением» московской пенсионерки Тамары говорит об обратном — ведь уголовное дело там было возбуждено по ст. 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

При этом адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий считает, что действия «похитителей» могут подпадать и под ст. 126 («Похищение человека») УК РФ с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы, но не в каждом случае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Суды стараются достаточно детально рассматривать вопрос о лишении человека возможности к свободному передвижению, что напрямую зависит от проводимой психолого-психиатрической экспертизы в отношении похищаемого, — объясняет эксперт.

Механизмы защиты

Изоляция жертвы — основа схемы с «похищением». Поэтому человеку, который потенциально может оказаться под прицелом мошенников, Евгений Царев советует иметь хотя бы одно-два доверенных лица. Этих лиц нужно всегда держать в курсе своих действий.

— Именно близкие чаще всего понимают, что человек столкнулся с аферой, и ломают планы злоумышленников, отговаривая «похищаемого» , — говорит собеседник «Известий». — Не стоит вслепую верить кому бы то ни было: сразу звоните близким и сообщайте о ситуации.

Царев напоминает, что мошенники всегда очень спешат. Во многом это нужно для того, чтобы жертва не передумала и быстрее совершила самые невероятные действия на фоне эмоций. Поэтому доверять звонкам с неизвестных номеров не стоит: холодная голова — универсальная методика против социальной инженерии. Но чтобы «случайный» номер гарантированно не дозвонился до вашего дедушки или одинокой тети, специалист рекомендует ограничить список номеров, с которых доступны вызовы на их номера, — к примеру, адресной книгой.

Фото: Getty Images/Oliver Rossi

— Чаще общайтесь с близкими, интересуйтесь друг другом — тогда у мошенников будет меньше шансов застать вас врасплох, — отмечает Царев.

В свою очередь, Владислав Шурховецкий говорит, что против «похищений» и других схем телефонных мошенничеств наиболее эффективно информирование о них — как путем сарафанного радио между родными и друзьями, так и через публикации в СМИ.

Но если человеку всё же позвонил неизвестный и сообщил о том, что кого-то из его близких похитили, Сергей Белов призывает сохранять спокойствие и не сообщать звонящему никаких личных данных. Постарайтесь связаться с «похищенным», а также его друзьями и знакомыми, но не переводите никакие деньги, если мошенники требуют выкуп. Кроме того, сохраните все доказательства против звонившего — будь то текстовые сообщения или записи звонков.

— Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы и сообщите им о произошедшем, — заключает Сергей Белов. — Передайте полицейским сохраненные доказательства и любую информацию, которая может помочь в расследовании этого дела.