Криминальная ксива: телефонные мошенники стали показывать жертвам поддельные документы

Телефонные мошенники в России вышли на новый уровень — теперь они стали высылать потенциальным жертвам поддельные документы, чтобы убедить перевести им деньги. Уже зафиксирован случай, когда аферисты представили фальшивое удостоверение сотрудника Центробанка РФ. Подробности о том, как телефонные мошенники используют подделки и что поможет защититься от уловок, — в материале «Известий».

Фальшивка как аргумент

На днях в одном из Telegram-каналов была опубликована история жительницы Москвы, которой телефонные мошенники позвонили под видом сотрудников Центробанка РФ. Женщину стали убеждать, что ее сбережения якобы оказались под угрозой, а потому ей необходимо срочно перевести полмиллиона рублей на другой, «резервный» счет.

Эта история могла бы затеряться среди множества других аналогичных попыток обмана, однако аферисты решили пойти на необычный ход. Для того чтобы убедить москвичку, ей отправили фальшивый документ и поддельное удостоверение сотрудника Центробанка РФ с ненастоящей фотографией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

При этом особое внимание мошенники уделили конфиденциальности — они дважды предупредили потенциальную жертву о «секретности» всех действий. Это вполне объяснимо: таким образом женщину попытались убедить, чтобы она никому не рассказывала о звонке, а тихо пошла в банк и сняла средства. Чем закончилась эта попытка обмана, неизвестно. Однако, судя по всему, телефонные аферисты вышли на новый уровень, начав применять поддельные документы.

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, отправка поддельных документов потенциальным жертвам — это очередной психологический прием в арсенале телефонных мошенников. Когда человек говорит с незнакомцем по телефону, собеседник как бы обезличен и ему труднее довериться. Но, направляя документ, например поддельное удостоверение, мошенник как бы открывается перед потенциальной жертвой и показывает, что ему нечего скрывать.

Именем Центробанка

По словам Олега Черкасова, среднестатистический гражданин, как правило, никогда не сталкивался с теми документами, которые направляют мошенники, а значит, не может оценить их правильность с точки зрения содержания и формы. Однако, если документ не содержит явных ляпов, он вполне может создать у потенциальной жертвы ложное впечатление о его легитимности.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Подвох заметят только специалисты, такие как сотрудники банковской сферы, правоохранительных органов или юристы, — говорит эксперт. — Граждан, которые не смогут должным образом оценить фальшивки, гораздо больше. Поэтому использование подделок вкупе с вербальной обработкой людей позволяет злоумышленникам реализовывать свои преступные замыслы.

В свою очередь, адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Владислав Шурховецкий обращает внимание на то, что аферисты решили представиться именно сотрудниками Центробанка РФ, что далеко не случайно. Дело в том, что, в отличие от сотрудников правоохранительных органов, о полномочиях специалистов Центробанка РФ знают очень немногие.

— Мало кому известно и то, как должны выглядеть документы, подтверждающие полномочия этих сотрудников , — рассказывает собеседник «Известий». — В итоге любой представляемый подложный документ может быть принят на веру потенциальной жертвой мошенников, чем последние и пользуются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Наконец, как объясняет глава компании AtreIdea и эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов, применение поддельных документов увеличивает эмоциональное давление на потенциальную жертву. Например, фразы о «секретности» действий могут заставить ее чувствовать себя более ответственной за сохранение конфиденциальности и выполнение требований мошенников. Это может обернуться тем, что жертва быстрее согласится на перевод денег, чтобы избежать каких-либо нежелательных последствий для себя.

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Уловка с использованием фальшивых документов может применяться к широкому кругу жертв, считает Сергей Белов. Но больше всего мошенникам интересны эмоционально уязвимые люди, подверженные стрессам и тревоге. Также в целевую аудиторию аферистов входят те, кто склонен доверять авторитетам (таким как Центробанк РФ или другим официальным организациям), и граждане, столкнувшиеся с финансовыми затруднениями или ищущие источники дополнительных доходов.

— Кроме того, мошенники могут быть нацелены на пожилых людей, плохо разбирающихся в технологиях и вопросах безопасности в Сети, — добавляет собеседник «Известий». — Они более доверчивы и менее подозрительны по отношению к звонкам и сообщениям от незнакомцев.

Впрочем, схема с использованием поддельных документов, которую стали применять аферисты, легко может выйти им боком и привести к куда более серьезным наказаниям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как объясняет Олег Черкасов, согласно позиции постановления Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

— В зависимости от того, какой документ использовался, злоумышленники должны быть привлечены к уголовной ответственности или по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 327 УК РФ, или только по статье 159 УК РФ , — рассказывает Черкасов.

Стоит отметить, что максимальное наказание по ч. 1 ст. 327 УК РФ — до двух лет лишения свободы. Именно такую цену придется заплатить аферистам за их «инновации» в сфере обмана россиян.

Механизмы защиты

Какие бы изощренные схемы не применяли мошенники, раскусить их обман можно, если сохранять хладнокровие и не паниковать . Владислав Шурховецкий советует помнить о том, что настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не будут интересоваться данными вашей банковской карты по телефону или просить о переводе куда-то ваших личных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Вместе с тем в настоящее время по линии правоохранительных органов и банковского сектора разработаны и активно применяются алгоритмы действий в случаях поступления к ним заявлений от граждан (и клиентов) о фактах хищения у них денег путем обмана , — говорит собеседник «Известий».

Поэтому, если человек понял, что стал очередной жертвой мошенников, первым делом необходимо обратиться в банк (если было перечисление денег со счета) и попросить об отмене трансакции, а также о применении так называемой процедуры чарджбек — опротестовании платежа.

— Следующим шагом подайте заявление по факту мошенничества , — советует Олег Черкасов. — Следствие по таким делам относится к компетенции полиции. В заявлении подробно опишите все обстоятельства произошедшего, сохраните номер, с которого вам звонили, а также возьмите в банке выписку о перечислении денежных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эксперт отмечает, что уголовная ответственность наступает не только за оконченное преступление, но и за покушение на его совершение. Поэтому, если человек сумел вычислить мошеннические намерения и не дал себя обмануть, он также может подать заявление в полицию о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности.

Специалисты, опрошенные «Известиями», заключают, что не стоит предоставлять незнакомцам личную информацию и совершать денежные операции, если вы не уверены в их легитимности. Если вы всё же стали жертвой обмана, важно не молчать об этом и обращаться в соответствующие органы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и защитить свои права. А чем быстрее это будет сделано, тем выше шансы, что денежные средства будут возвращены.