Перевод не туда: мошенники принялись обманывать клиентов подсанкционных банков

В конце февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Под них в том числе попали три крупных банка. Этим сразу воспользовались мошенники: они начали звонить клиентам с требованием срочно перевести деньги на «безопасный» счет, а по факту — пытались их украсть. «Известия» выяснили, сколько россиян пострадали от такой схемы и какие новые уловки появились у мошенников.

Санкционный обман

Представители подсанкционных банков поспешили заявить, что ограничения ЕС никак не отразятся на счетах клиентов — однако новость быстро подхватили мошенники. Они начали звонить людям, представляясь сотрудниками подсанкционных организаций, и заявлять, что их счет якобы «заморожен» и нужно срочно вывести средства на «безопасный».

За последние пару недель такие звонки поступали 30% россиян, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру», сотрудники которого провели опрос в социальных сетях. 21% респондентов заявили, что сразу раскусили мошенников, а 15% — усомнились в их словах, положили трубку и сами перезвонили в банк. Еще 9% россиян всё же поверили преступникам и перевели им свои накопления.

Как объяснил коммерческий директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, телефонные мошенники внимательно следят за информационной повесткой и используют ее в своих целях.

Фото: РИА Новости

— Сейчас клиенты банков более осмотрительны и «Службой безопасности Сбербанка» уже трудно кого-то ввести в заблуждение, поэтому мошенники стремятся использовать новые предлоги для выманивания средств. В эпоху экономической турбулентности у них много «материала для творчества», и схемы рождаются каждый день, — отметил он.

Фейковые сотрудники

Еще в период пандемии многие банки и финансовые организации перевели обслуживание клиентов в дистанционный формат, поэтому такие удаленные системы и стали основной мишенью для мошенников, объясняет аудитор, кандидат экономических наук Ольга Разина.

— В основе большинства сценариев мошенничества лежит отсутствие безопасных каналов связи банка с клиентом, это и провоцирует рост хищения денег от имени псевдосотрудников банков , — отметила собеседница «Известий».

О том же говорит и управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Позен и Партнеры» Марина Позен. По ее мнению, хайп на европейских санкциях и остальных ограничениях возможен только в случае, когда ситуации «своевременно не разъясняются всем клиентам и у банка не работает быстрая активная система оповещения, помогающая вкладчику сохранить доверие».

— Если все банки почаще будут напоминать свои контакты, единые номера сообщений, улучшать работу приложений, просить вкладчиков использовать не только номера телефонов, но и кодовые слова, телефонные мошенники будут бессильны, — считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так или иначе, чаще всего мошенники действуют по заранее заготовленным «скриптам», представляясь сотрудниками полиции, банков или службы безопасности. Их основная задача состоит в том, чтобы запутать жертву и сбить ее с толку: в ход идут различные сценарии, от запугивания до шантажа (например, человека обвиняют в разглашении конфиденциальной информации). В конце концов людей заставляют или уговаривают перевести деньги со своего счета.

По словам эксперта по компьютерным сетям, преподавателя Московской школы программистов (МШП) Кирилла Ситнова, в последнее время участились и звонки от «представителей Центробанка», якобы отвечающих за «единый лицевой счет гражданина РФ».

В качестве доказательства мошенники предлагают загуглить их номер телефона, который пробьется в интернете как прямой номер Банка России. Но это всего лишь ухищрение, возможное с помощью IP-телефонии, которая позволяет подменить номер на любой другой.

Новые схемы

В арсенале телефонных мошенников есть множество схем, которые постоянно пополняются: аферисты внимательно следят за новостной повесткой. Не так давно стало известно еще об одной: человеку звонят «работники прокуратуры» из какой-либо точки, отдаленной от места прописки жертвы. К примеру, абонент живет в Москве, а звонить будут из Якутии — якобы на него оформили кредит , рассказывает Кирилл Ситнов.

— Сначала вам предлагают явиться лично, но, естественно, моментально вы это сделать не можете. Тогда вас просят пройти процедуру дистанционно: отправить фотографию паспорта или его скан, подтвердить личность путем верификации через банк, где уже потребуются данные ваших карт, — говорит собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна схема, получившая популярность у мошенников, — представляться сотрудниками следственных органов и ФСБ и под предлогом проведения проверки выманивать нужную информацию, добавляет доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Так или иначе, стратегия у преступников одна: завалить человека нескончаемым потоком информации, запутать его, а затем, постоянно торопя, получить данные карт и украсть деньги. В некоторых случаях, повышая доверие к себе, они предлагают загуглить информацию о сотруднике, которым представляются, или пробить номер телефона. Такое бывает, когда он подменяется с помощью IP-телефонии, отмечает Кирилл Ситнов.

Как отличить мошенника

Отличить банковского сотрудника от мошенника просто: настоящие работники банка звонят клиенту, только если у него закончится срок вклада или с предложением нового кредитного продукта, дебетовой или кредитной карты , говорит Ольга Борисова.

Реальный банковский сотрудник никогда не скажет клиенту, что ему нужно быстро вывести деньги со счетов, не станет интересоваться размером находящихся средств и уж тем более уточнять реквизиты и СVV-код на обратной стороне карты.

Сам звонок при этом может быть либо с официального короткого номера банка (например, у Сбербанка — 900), либо с номера региона, в котором находится офис обслуживания.

— Вас должен насторожить сам звонок с незнакомого номера, настойчивость, с которой с вами разговаривает «сотрудник», угрозы и запугивание, активное навязывание продукта или услуги. Если вы услышали такое, не вступайте в диалог, просто положите трубку, а в случае необходимости сами перезвоните в банк, — советует аудитор Ольга Разина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Эксперты рекомендуют никогда не раскрывать по телефону данные карты и любые личные сведения — настоящие банковские сотрудники знают их и так. Очень важно предупредить об этом пожилых родственников, поскольку обычно они более доверчивые.

Таким родственникам можно установить на телефон систему «антиспам», которую предлагают многие операторы мобильной связи. Ее постоянное использование позволяет блокировать нежелательные звонки и не вступать в контакт с потенциальными мошенниками.

Альтернативный способ — подключить блокировщик незнакомых номеров и отвечать на звонки только от номеров из записной книги, отмечает Кирилл Ситнов.