Ценовой груз: стоимость банковских карт на черном рынке выросла до 100 тыс.

Цена карт «Сбера» на черном рынке выросла до 100 тыс. рублей — речь идет о «пластике», который используют для вывода средств, украденных телефонными мошенниками. Об этом говорится в исследовании «Сбера» (есть у «Известий»). Удорожание таких карт подтвердили в других банках и эксперты на рынке. Тенденция, по всей видимости, связана с активной борьбой с так называемыми дроперами: прошлой весной ЦБ рекомендовал кредитным организациям приостанавливать дистанционный доступ к счетам, которые находятся в базе регулятора о подозрительных операциях.

«Пластик» дорожает

В марте 2021 года на черном рынке банковского «пластика» для дропов классические карты «Сбера» предлагались по цене 9 тыс. рублей за штуку, золотые — от 14 тыс., а премиальные — от 18 тыс. рублей. Однако к ноябрю 2022-го цены на них значительно выросли. За классические карты стали просить уже от 12 тыс. рублей, за золотые — от 40 тыс., а стоимость премиальных теперь доходит до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбера» о системах вывода похищенных у россиян денег.

В документе отмечается, что дроп-карты других банков стоят дешевле. Например, в одном из предложений на черном рынке указано, что «пластик» «Сбера» продается за 30 тыс. рублей, «Райффайзена» — за 22 тыс., «Уралсиба» и ОТП Банка — по 18 тыс.

Ценовой груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тенденция обусловлена мероприятиями, проводимыми банком по снижению числа дропов среди своих клиентов, подчеркивается в исследовании «Сбера». Его представитель заявил «Известиям»: благодаря антифрод-механизму и системной работе по борьбе с дроперами, при всем своем масштабе Сбербанк не лидирует среди кредитных организаций РФ по количеству карт, используемых мошенниками.

Справка «Известий» Телефонные мошенники, которые выманивают у россиян деньги методами социальной инженерии, для дальнейшего их обналичивания и вывода используют дропов — подставных лиц, на которых оформлены банковские карты. На такой «пластик» переводятся деньги, затем они обналичиваются и передаются «дроповодам», а далее — через банкомат зачисляются на другую карту или через специальные сервисы конвертируются в криптовалюту.

По оценкам «Сбера», число граждан по всей России, имеющих признаки дропов, составляет около 500 тыс. человек — банк уже поставил на дополнительный контроль более 35 тыс. таких клиентов.

Ценовой груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Жизненный цикл дроп-карты от получения до блокировки может составлять от нескольких часов до двух лет. Нередко через дроп-карту мошенникам удается обналичить денежные средства, украденные у нескольких десятков граждан, а сумма обналиченных средств при этом превышает десятки миллионов рублей», — говорится в исследовании.

Средняя стоимость реквизитов пластиковых банковских карт на черном рынке вне зависимости от целей их применения в 2023 году увеличилась, подтвердил и замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Он отметил, что это связано с успешными мерами противодействия мошенникам, и добавил, что в Газпромбанке применяют антифрод-систему, которая выявляет и превентивно блокирует подозрительные карты: даже если на них поступят деньги, чтобы их получить, мошеннику придется явиться в офис с паспортом.

Дроп-карты уже много лет дорожают в среднем на 30% за год, говорит управляющий RTM Group Евгений Царёв. По его информации, еще несколько лет назад «пластик» продавали за 500 рублей, а оптом — еще дешевле. Банки и ЦБ всё лучше противодействуют дроперам: сегодня ситуация, когда мошенники покупали 10 карт и за день прогоняли через них 15 млн (по 1,5 млн через каждую), уже малореальна, подчеркнул эксперт.

Ценовой груз Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Борьба с дропами

Проблема с дроперами и выводом средств сейчас одна из самых острых на рынке, так как число хищений таким способом продолжает расти, согласились в ВТБ. В банке подчеркнули, что на постоянной основе отслеживают и активно борются с предложениями о продаже карт для дальнейшего вывода денег и с заказами на их приобретение.

— Для борьбы с дропами необходимо внести изменения в действующее уголовное законодательство в части установления ответственности за незаконное предоставление банковских карт, электронных средств платежа и иных банковских продуктов, совершенное их владельцем, по аналогии с мировым опытом в этой области, — сообщили «Известиям» в Сбербанке.

В ЦБ «Известиям» напомнили: еще в апреле 2022-го регулятор рекомендовал кредитным организациям проводить оценку рисков неправомерного использования карт и онлайн-банков клиентов, если информация об их операциях уже внесена в базу данных о переводах денежных средств без согласия гражданина.

Ценовой груз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— При выявлении нетипичных операций по картам и счетам таких лиц банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу, — подчеркнули в Центробанке.

Там добавили, что такие рекомендации легли в основу законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Чтобы не оказаться замешанным в деятельности мошенников, банковским клиентам нельзя передавать реквизиты карты (номер, срок действия, CVC2/CVV2) третьим лицам, подчеркнули в пресс-центре МТС Банка. Ответственность за все операции по пластику несет его владелец. При обилии платежей от разных физических лиц на одну карту может потребоваться объяснение характера таких переводов. Также кредитная организация может заявить о необходимости закрыть такой счет, уточнили в МТС Банке.

Ценовой груз Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Начиная с 2022 года на кардерских теневых форумах ежемесячно публикуется около 140 постов, связанных с продажей дебетовых карт, сообщили «Известиям» в «Лаборатории Касперского». При этом общий тренд на количество подобных сообщений, добавили там, по сравнению с 2021 годом постепенно снижается.