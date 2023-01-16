Бот и всё: в Сети появился новый способ кражи Telegram-каналов

В Сети появилась новая схема кражи популярных каналов в Telegram, рассказали «Известиям» специалисты в области SMM. Мошенники выбирают раскрученные блоги, в которые добавляют ботов. В результате владелец закрывает канал на несколько дней, чтобы не потерять рекламодателей. Как только он открывает его снова, оказывается, что никнейм уже занят злоумышленниками. Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в ушедшем году количество пользователей мессенджера значительно выросло, что повысило его популярность в глазах мошенников. Кроме того, за продажу уже раскрученного блога можно выручить большую сумму — от 300 тыс. рублей.

Осторожно, боты

В Сети появилась новая схема кражи популярных каналов Telegram, рассказали «Известиям» специалисты в области SMM. Мошенники выбирают раскрученные блоги или чаты и внедряют туда ботов. Владелец на время закрывает свой канал и, как только он это делает, злоумышленники присваивают доменное имя, объяснил CEO SMMplanner Василий Крылов.

— Чаще всего канал потом используется для рекламы криптовалют, — пояснил эксперт «Известиям».

Активные атаки на блогеров начались в январе 2023 года. Одной из жертв стала владелец Telegram-канала с 20 тыс. подписчиков Евгения Тимербаева.

бот и все Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я заметила накрутку не сразу. Как только я посмотрела статистику, решила закрыть канал на несколько дней, а при открытии обнаружила, что мой никнейм уже занят, — рассказала она «Известиям».

Аналогичной историей поделилась владелец Telegram-канала с 16 тыс. подписчиков Вера Чурина.

— Я нашла блог, идентичный моему: там стояли мой аватар, моя личная ссылка, но злоумышленники продавали там какие-то монеты, — сообщила блогер.

Способы защиты

Опрошенные «Известиями» эксперты расходятся во мнениях, кому может быть выгоден угон Telegram-каналов.

— Номинально подписчиков у канала становится больше, но, так как боты неактивные, на просмотры и реакции это не влияет. Это ухудшает статистику сообщества, — объяснила СEO сервиса аналитики соцсетей и digital-рекламы DataFan Алена Борщева.

Бот и все Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В результате падает ключевой для блогеров показатель вовлеченности аудитории (он отображает, какой процент подписчиков проявляет активность в отношении каждой публикации — «Известия»). Этот параметр очень важен для канала, он непосредственно влияет на его привлекательность для рекламодателей, уточнила эксперт.

— Я не сторонник теорий заговоров и думаю, что схему используют обычные мошенники: они угоняют раскрученные аккаунты, у которых есть не просто большая аудитория, а лояльная, с высоким уровнем доверия к блогеру. Это значит, что, пока обман не вскрылся, подписчикам можно бросить клич о помощи и они будут переводить деньги. А значит, можно продавать им новый марафон или курс и так далее, — полагает основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

В пользу того, что это не происки конкурентов, говорит тот факт, что такая схема довольно массовая и происходит с блогерами из разных сфер. Это означает, что конкуренты должны были активизироваться сразу массово, однако этого не произошло, добавила специалист. При этом защититься от данного способа увода блога просто.

— Если у вас не канал, а чат, нелишним будет изменить настройку на «заявки на вступление» вместо свободного вступления пользователей по умолчанию. Также может помочь специальный бот с капчей, который всех новых подписчиков заставляет проходить проверку на «человечность», — рассказал Василий Крылов.

Бот и все Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Если же боты всё же атаковали канал, то не стоит его в панике закрывать, так как это будет означать потерю уже раскрученного, знакомого пользователям никнейма. Лучше оперативно связаться с поддержкой Telegram и сообщить о проблеме, посоветовал эксперт.

Время — деньги

Специалисты по информационной безопасности связывают увеличение количества атак в Telegram с ростом числа пользователей мессенджера, а также тем, что там появились новые возможности монетизации контента.

— Эти факторы значительно повысили популярность мессенджера в глазах злоумышленников. В 2022 году количество атак на пользователей Telegram существенно выросло, а пик взломов пришелся на ноябрь–декабрь, — рассказал «Известиям» эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

Сейчас вредоносная активность достаточно высокая и в ближайшее время предпосылок к ее снижению не наблюдается, заметил эксперт. По его словам, в России действует не меньше пяти преступных групп, нацеленных на пользователей мессенджера.

— В прошлом году Telegram существенно расширил варианты монетизации контента. Владельцы каналов получили возможность заказывать рекламу не только у рекламодателей, но и в самом мессенджере, общая аудитория которого составляет более 750 млн пользователей, — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Всё это привело к тому, что в даркнете появились новые инструменты, позволяющие взламывать пользователей и владельцев блогов, добавил он. За продажу украденного Telegram-канала можно выручить большую сумму денег — от 300 тыс. рублей, резюмировал специалист.