В клетку за детку: московский суд начал рассматривать дело о торговле детьми

Никулинский районный суд Москвы перенес на 13 декабря начало процесса над врачами, которые обвиняются в торговле детьми от суррогатных матерей. На скамье подсудимых шестеро обвиняемых — четверо врачей и две суррогатных мамы. Им грозят суровые сроки — от 8 до 15 лет. В это время сами дети находятся в детских домах, генетическим родителям их не отдают, рассказали «Известиям» адвокаты. С их слов, ни врачи, ни мамы ни в чем не виноваты, однако, по версии следствия, все они были «организованной группой», чьи действия «повлекли по неосторожности смерть младенца».

Отягчающие обстоятельства

Нашумевшее уголовное дело о «торговле детьми» от суррогатных матерей дошло до суда. Во вторник, 6 декабря, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста фигурантов. В этот же день Никулинский райсуд должен был начать рассмотрение дела по существу, но перенес начало процесса на 13 декабря.

Расследование шло почти два с половиной года. Впервые о том, что у следствия есть претензии к врачам-репродуктологам, стало известно еще в июле 2020 года. Врачей задержали в июле 2021 года и почти все это время, с небольшим перерывом на домашний арест, они находились в СИЗО.

Тогда в квартире в Одинцовском районе Московской области нашли четырех младенцев, которые под присмотром нянь дожидались встречи с генетическими родителями. Один из младенцев скончался, ему было полтора года, остальных детей изъяли.

Врачей заподозрили в том, что они продавали детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. По версии следствия, суррогатным мамам якобы делали ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, — «Известия»), они рожали детей в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, а потом эти дети «уходили» иностранцам. Как считает следствие, обвиняемые нарушили законодательство в части «использования вспомогательных репродуктивных технологий». В материалах расследования говорится о 18 раскрытых эпизодах.

И вот спустя два с половиной года перед судом предстанут шестеро, в том числе заведующий отделением ЭКО центра медицинской помощи «Петровские ворота» Тарас Ашитков, акушер-гинеколог высшей категории горбольницы №1 подмосковного Красногорска Лилия Панаиоти, врач-репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова и гендиректор Европейского центра суррогатного материнства, совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников.

Все они сейчас находятся в СИЗО — в сентябре суд продлил им арест до 17 февраля 2023 года.

На скамье подсудимых также две суррогатные мамы — Татьяна Блинова и Лилия Валеева.

Все обвиняются по части 3 статьи 127.1 УК РФ — «торговля людьми». Кроме того, врачам вменяют то, что их действия были совершены организованной группой и повлекли по неосторожности смерть младенца. Это является отягчающим обстоятельством. По нему врачам грозит срок от восьми до пятнадцати лет, рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

В мае этого года Никулинский суд приговорил к пяти и шести годам колонии строгого режима троих фигурантов — сотрудников фирмы «Росюрконсалтинг»: переводчика Кирилла Анисимова, юриста Романа Емашева и менеджера Валентину Чернышову. По версии следствия, все они обеспечивали юридическое и организационное сопровождение сделок с потенциальными родителями. Все трое признали вину, и пошли на сделку со следствием.

Остальные вину не признали и на сделку не пошли, хотя это могло существенно снизить сроки, сказала «Известиям» адвокат главного фигуранта дела Владислава Мельникова Людмила Айвар.

— Мой подзащитный такую возможность для себя даже не рассматривал, поскольку ничего противозаконного не совершал и не считает себя виновным, — сказала она.

Всего по делу проходят десять обвиняемых, один из которых находится в международном розыске — это руководитель компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев. Ранее он неоднократно давал СМИ комментарии по этому делу и настаивал на невиновности фигурантов. По его словам, у всех детей есть документы, которые подтверждают родство с их генетическими родителями.

Договор на маму

По словам адвоката Наталии Скрябиной, квалификация договора суррогатного материнства как договора купли-продажи ребёнка в юридической науке не находит особой поддержки. Суррогатное материнство в РФ регулируют несколько статей в семейном кодексе, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ «Об актах гражданского состояния» и приказ Минздрава от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Этих норм недостаточно для детального регулирования института суррогатного материнства, а судебная практика идёт по пути квалификации таких договоров как договора оказания услуг. Однако такая оценка здесь невозможна. Нельзя оценивать это как договор купли-продажи и уж тем более – как договор подряда, считает адвокат.

— Договор суррогатного материнства — это особая конструкция, которая должна защищать не только стороны договора, но и ребенка. Поэтому в России уже давно назрела необходимость отдельного регулирования этого сложного института суррогатного материнства, — сказала Наталья Скрябина.

Самое печальное в этой истории — это судьба детей, которые в настоящий момент находятся в российских детских домах, сказала «Известиям» адвокат Владислава Мельникова Людмила Айвар. Это дети из пяти иностранных семей — Таиланда, Австрии, Филиппин, Китая и Невады. Некоторые из них подали в российские суды иски, пытаясь доказать свои права на малышей, но пока безуспешно.

В начале этого года суд удовлетворил требования филиппинской семьи Кастро и постановил передать ей ребенка, но потом отменил это решение. Всем изъятым детям сейчас уже около трех лет и что будет с ними дальше, неизвестно, сказала адвокат. С ее слов, изначально младенцев поместили в детдом для детей с особенностями психического развития, но потом перевели в обычное учреждение.

— В нашем законе закреплено приоритетное право ребенка жить в кровной семье. В деле установлено кровное родство детей с их иностранными родителями, но детей им не передают, — сказала адвокат.

С ее слов, это тем более странно, что часть детей от российских суррогатных мам все-таки уехали в Китай и Таиланд.

«Пока еще рожают…»

В настоящее время в России продолжают действовать порядка 100 медцентров суррогатного материнства, в том числе с участием иностранцев, рассказал «Известиям» адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы биологических родителей детей. Сейчас все они ощущают себя под ударом, сказал он.

— За два года, что идет процесс, ни к кому из них пока не пришли, но все боятся, что это может в любой момент произойти. А ведь отрасль суррогатного материнства — одна из удавшихся для нашей страны, по качеству — одна из лучших в мире, — сказал адвокат.

С его слов, пока обвинение квалифицирует произошедшее как торговлю людьми, суррогатные мамы в этих центрах продолжают рожать и не привлекаются при этом к ответственности. А в Госдуме рассматривают поправки к законопроекту о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранных граждан.

— В действиях врачей нет состава преступления, они все делали в рамках закона, оказывали медицинские услуги. У детей есть кровные родители — иностранные граждане. В оформлении документов были допущены какие-то формальные ошибки, но это не уголовно наказуемое деяние, — сказал адвокат.

С его слов, «одинцовское» дело «о торговле детьми» не единственное, в стране параллельно идет несколько таких дел. В частности, в июле этого года вынесен первый в России приговор суррогатной матери вынесен в Красноярске. Гражданка Казахстана Тамара Яндиева получила три года колонии общего режима.