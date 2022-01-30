Дело за малыми: Украина займется экспортом детей

На Украине подготовлен законопроект легализации суррогатного материнства. Воспользоваться предложением смогут в том числе иностранные граждане. Демографическая ситуация в стране близка к катастрофической, и многие эксперты полагают, что закон, в случае его принятия, приведет к настоящему «экспорту детей» за границу. Подробности — в материале «Известий».

Рожать для иностранцев

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект № 6475-2 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменимом материнстве». В случае принятия в стране будут легализованы услуги суррогатных матерей.

В пояснительной записке приводится удручающая статистика. Женское бесплодие на Украине составляет 60%, мужское — 40%. При этом, по данным законодателей, ежегодно в стране суррогатные матери рожают минимум 500 детей.

«Украина является одной из немногих стран мира, где иностранцы могут воспользоваться коммерческим заменимым материнством, потому что действующее отечественное законодательство не запрещает его применение», — пишут авторы проекта.

Согласно законопроекту, суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 21 до 35 лет, у которой нет противопоказаний к искусственному оплодотворению и растет собственный здоровый ребенок. Заказчиком может стать как украинская семейная пара, так и иностранная.

Дело за малым Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Нерезиденты Украины должны лично встать на учет в местных органах власти и заявить о своем желании стать родителями . Затем заказчики выберут суррогатную мать, с которой предстоит подписать договор. Женщина не будет иметь права на ребенка после его рождения — отказом послужит факт заключения соглашения.

Иностранные граждане будут должны представить паспорта, свидетельство о заключении брака, медицинскую справку об основаниях получения услуги заменимого материнства. П ара должна состоять в браке (по законам своей страны). Если желающие не предоставят яйцеклетки или сперматозоиды, разрешено использовать донорские.

Цена вопроса

На украинских сайтах раскрываются любопытные детали того, как сейчас в стране работает суррогатное материнство.

Портал Украинской ассоциации медицинского туризма сообщает, что законодательство страны не ограничивает размер выплат суррогатной матери. Новорожденный получает свидетельство, в котором вписаны имена его генетических матери и отца, — «таким образом у фактических родителей нет необходимости проходить изматывающую процедуру усыновления».

Сумма вознаграждения суррогатной маме составляет от $8 тыс. до $20 тыс. Обещают компенсацию за каждую попытку подсаживания оплодотворенной яйцеклетки в организм. Дополнительный бонус — за многоплодную беременность — до $2,5 тыс. Характерно, что расценки на услуги указаны в американской валюте, а не в украинских гривнах.

Жительница Киева Анастасия С. в комментарии «Известиям» выразила мнение, что проблему бездетных семей закон не решит по причине отсутствия у большинства украинцев таких денег и возможности их накопить. По ее мнению, в большей степени в стремлении стать родителями содействовало бы расширение программы ЭКО. Сейчас принять участие в ней могут только женщины с диагнозом «абсолютное бесплодие». Государство оплачивает только первую попытку, которая завершается успехом в 30% случаев.

Дело за малым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Принятие гражданства РФ стало для нас с мужем единственным шансом стать родителями, — рассказала жительница Донецка Ольга. В России по медицинским показаниям к экстракорпоральному оплодотворению можно обращаться неограниченное количество раз до исполнения 39 лет . Две попытки в ростовской клинике у женщины завершились неудачей. Результаты третьей, которая началась в сентябре прошлого года, она пока не хочет озвучивать — «чтобы не сглазить».

Почему вымирают украинцы

— За 30 лет независимости население Украины сократилось почти на 10 млн человек, причем официальная украинская статистика включает жителей российского Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Это является показателем серьезной депопуляции , — отметил ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Малышев.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко также оценил демографическую ситуацию на Украине как тревожную.

— К 2013 году на Украине увеличилась рождаемость: 1,51 рождения на одну женщину, — отметил Денисенко. — По прошествии пяти лет этот показатель упал до отметки 1,23 рождения на одну украинку. Стагнировала и продолжительность жизни в республике. Кардинальные изменения после произошли в миграции . В отличие от России украинцы стали активно отправляться на заработки в Европу, прежде всего в Польшу. В 2019 году разрешение на проживание там в связи с работой получили 660 тыс. граждан Украины и только 17 тыс. граждан России.

Основной причиной трудовой миграции, считает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, остается отсутствие рабочих мест и достойного уровня зарплаты в стране.

Дело за малым Фото: REUTERS

— В сегодняшней ситуации нагнетания эскалации в Донбассе может вновь проявиться еще один пласт миграции — отток мужчин призывного возраста, особенно молодых. Украинская власть попыталась затормозить этот процесс, сделав военнообязанными женщин, что вызвало серьезное недовольство в стране , — отметила Кузьмина.

— Согласно прогнозу отдела народонаселения ООН, численность населения Украины с 2020 по 2035 год сократится примерно на 10%. Это один из худших показателей убыли в мире . Еще сильнее оно уменьшится только в трех странах — Латвии и Литве (по 13%) и Болгарии (12%). Для сравнения укажем, что население Японии сократится на 7%, Италии и Польши — на 4%, России — на 3%, Германии — на 2%, — отметил Михаил Денисенко.

Дмитрий Малышев и Елена Кузьмина считают, что для решения проблемы депопуляции Украине следует сделать следующие шаги:

запустить социальные программы (поддержка семьи, социальные выплаты и гарантии);

прекратить милитаризацию общества и наращивание военной активности (украинская молодежь предпочитает эмиграцию или временное проживание за границей службе в армии, опасность войны отпугивает и западных инвесторов);

начать реальные переговоры с Россией о возобновлении нормальных межгосударственных и экономических отношений.