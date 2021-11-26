Врач рассказала о главных причинах мужского и женского бесплодия

Основными причинами бесплодия у женщин и мужчин являются эндокринные. У мужчин это могут быть изменения уровня гормона пролактина, снижение уровня тестостерона и повышение уровня эстрадиола. У женщин эндокринное бесплодие чаще всего связано с отсутствием овуляции. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала «Известиям» врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-Клиника Мария Брагина.

«В эндокринное бесплодие также включают снижение качества и количества яйцеклеток. [...] С возрастом эти показатели меняются, поэтому после 35 лет фертильность в значительной степени снижается. А к определенному моменту качество и количество яйцеклеток становится таким, что оплодотворение становится невозможным в принципе. Этот фактор называется снижением овариального резерва»,— сказала она.

Кроме того, причинами мужского бесплодия могут быть аномалии развития мочеполовой системы, генетические отклонения и температурное воздействие на мошонку. Нарушение в определенных генах (азооспермия) обуславливает образование некачественной спермы или полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте.

У женщин причин бесплодия гораздо больше, чем у мужчин. Одна из самых распространенных — трубно-перитонеальное, когда нарушается проходимость маточных труб. Оно может быть как врожденным, так и приобретенным, и быть вызвано воспалительными процессами или внематочными беременностями.

Современным методом преодоления бесплодия, рассказала врач, являются программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). К противопоказаниям к ЭКО относят онкологические заболевания, тяжелые болезни различных систем и органов, воспаления и инфекции.

Ранее, в сентябре, гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала о возможных причинах бесплодия среди пар. По ее словам, причин существует несколько: во-первых, это может быть из-за непроходимости маточных труб у женщины, во-вторых, бесплодие может быть обусловлено эндометриозом (заболевание, при котором слизистый слой, выстилающий полость матки (эндометрий), разрастается за ее пределы). Кроме того, врач подчеркнула, что тот факт, что у партнеров разные группы крови и резус-факторы, никак не влияет на возможность зачать ребенка.