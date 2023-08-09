Свобода выбрана: суд отказался арестовывать подозреваемых в торговле детьми

Пресненский районный суд столицы отказался заочно арестовывать фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей — основателя компании «Свитчайлд» Сергея Лебедева и акушера-гинеколога Альберта Иркалиева . Это громкое расследование началось в 2020 году, когда в московской квартире правоохранительные органы обнаружили пятерых младенцев, которых планировали усыновить граждане Китая. Пандемийные ограничения не позволили вывезти их из страны. С того момента и Лебедев и Иркалиев покинули Россию. Эксперты напомнили, что это дело стало одним из поводов для изменения законодательства, которое запретило услуги суррогатного материнства для иностранцев.

Новый фигурант

Пресненский районный суд Москвы не стал заочно арестовывать двух фигурантов по делу агентства суррогатного материнства «Свитчайлд», выяснили «Известия». В 2020 году в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир на Аргуновской улице пятерых младенцев. Следствие выяснило, что это были дети, рожденные суррогатными матерями для граждан Китая. В итоге было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Подбором мам для клиентов из Китая и оформлением для вывоза детей из страны, занималась компания «Медика-Сервис», которая также работала под брендом «Свитчайлд». Она входила в группу компаний «Центр ЭКО», которой руководил Сергей Лебедев. Он и стал основным обвиняемым по этому делу. Сам Лебедев скрылся от органов следствия, его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

Фото: Личный архив Сергея Лебедева Основатель компании «Свитчайлд» Сергей Лебедев

Но на этой неделе суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о заочном аресте Лебедева. Из документов, предоставленных суду, следует, что Лебедев являлся учредителем и гендиректором компаний «Свитчайлд», «Медика сервис» и «Медика-Ментэ». В последней акушером-гинекологом работал Альберт Иркалиев. Он проходил по делу в качестве свидетеля, но сейчас стал еще одним обвиняемым.

При этом Пресненский суд отказался арестовывать и его. Это произошло несмотря на то, что представитель Следственного комитета указала, что Иркалиев скрылся от правоохранительных органов. Более того, и прокурор на заседании не поддержала ходатайство следствия о заочном аресте. Адвокат же Альберта Иркалиева Сергей Кривошеин заявил, что доказательная базу по делу недостаточна.

— То, что следствию отказали, о многом говорит, — сказал он «Известиям». — Для нас это серьезная победа, нечасто у нас отказывают следствию в заключении под стражу, особенно в отношении тех, кто находится за границей. Все мы надеемся, что дело не дойдет до суда и будет прекращено на стадии следствия.

Юрист напомнил, что его подзащитный изначально проходил по уголовному делу в качестве свидетеля, и сообщил, что тот покинул Россию и переехал в Грузию еще до предъявления обвинения.

Медицинский юрист Андрей Карпенко в разговоре с «Известиями» напомнил, что компания «Свитчайлд» уже ликвидирована, поэтому теперь невозможно изучить ее документацию и провести необходимые следствию экспертизы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом дело о торговле людьми — не единственное против компаний, работавших под торговой маркой «Свичайлд». В 2020 году СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда правоохранителями расследовались случаи, когда женщины оформляли с компанией договор на суррогатное материнство, оплачивали услуги, но ребенок в их семье так и не появлялся. В 2021 году его прекратили за отсутствием состава преступления, но 7 августа 2023 года жалоба на прекращение уголовного дела была направлена на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В случае ее удовлетворения дело о мошенничестве будет возобновлено.

Одинцовское дело

В том же 2020 году были заключены под стражу семь фигурантов другого громкого дела о торговле детьми от суррогатных матерей. По нему проходят гендиректор Европейского центра суррогатного материнства и соучредитель компании «Росюрконсалтинг» Владислав Мельников и еще шесть человек — врачи, юрист, переводчик и курьер.

По версии следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчика родила суррогатная мать в декабре 2019 года. Ребенок находился под присмотром няни. В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. Новорожденные находились там, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением необходимых документов, в том числе для дальнейшего вывоза детей за рубеж.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей Владислав Мельников

Восьмой обвиняемой является суррогатная мать Татьяна Блинова. В 2020 году ее поместили под домашний арест. В зависимости от роли каждого из них следствие предъявило обвинение в торговле людьми, покушении на торговлю людьми и причинение смерти по неосторожности.

В ноябре 2020 года Басманный суд санкционировал заочный арест девятого обвиняемого фигуранта дела — директора компании «Росюрконсалтинг» Константина Свитнева. Следователи полагают, что именно Свитнев организовал преступную группу, которая и занималась продажей младенцев за границу. Сам он вину не признал. По его мнению, состава преступления в его действиях не было, а дело — сфабриковано.

В мае 2022 года Никулинский районный уд столицы приговорил к шести годам колонии строгого режима переводчика Кирилла Анисимова. Он пошел на сделку со следствием и дал показания на своих подельников. Юрист Роман Емашев и курьер Валентина Чернышева получили по пять лет колонии строгого и общего режима соответственно. Их дела рассматривались в особом порядке — без вызова свидетелей и исследования доказательств. Подобный порядок рассмотрения уголовных дел предусматривает полное признание вины.

Оба громких дела против клиник и агентства суррогатного материнства стали поводом для тотального изменения законодательства в этой области. До 2022 года оно было прописано только в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и в Семейном кодексе, где говорилось, что ребенок, которого родила суррогатная мать, принадлежит именно ей.

Фото: Getty Images/Kwangmoozaa

Но в том же году Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Его основные положения гласят, что пользоваться их услугами могут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут самостоятельно родить ребенка. А одиноким мужчинам и иностранцам заключать договоры на услуги по суррогатному материнству в России запрещается.

Врач гинеколог-репродуктолог Павел Базанов заявил «Известиям», что изменения в законодательстве сильно сказались на отрасли.

— Поправки сильно ударили по клиникам, занимающимся суррогатным материнством, — сказал он. — Многие из них были ориентированы именно на внешний рынок и занимались преимущественно иностранными клиентами, поэтому им пришлось закрыться.

Он добавил, что особой популярностью эта услуга пользовалась у граждан Китая, которые специально приезжали для этого в Россию.