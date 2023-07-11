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Подсадная детка: дело клиники суррогатного материнства вновь рассмотрит суд

Несостоявшиеся родители оспаривают прекращение расследования о мошенничестве в отношении компании «Свитчайлд»
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Московскую клинику, занимавшуюся суррогатным материнством, хотят привлечь к ответственности за мошенничество. Несостоявшиеся родители обратились в суд с требованием возобновить закрытое в 2021 году уголовное дело. Они рассказали «Известиям», что заплатили за услуги суррогатных мам, но прибавления в семье так и не дождались. Группа компаний «Свитчайлд», о которой идет речь, ранее уже была замешана в скандале: в 2020 году было возбуждено уголовное дело о торговле детьми — в одной из московских квартир нашли пятерых младенцев, рожденных россиянками, но с документами, которые позволяли вывезти их в Китай.

Дело живет

Несостоявшиеся родители требуют возобновить уголовное дело о мошенничестве в отношении клиники суррогатного материнства ГК «Свитчайлд» (сейчас организация ликвидирована). Мосгорсуд 10 июля приступил к рассмотрению их иска. Ранее Мещанский районный суд отказал им в возобновлении дела, закрытого в 2021 году за отсутствием состава преступления.

работа
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Первоначально дело против организации возбудили в июне 2020 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (материалы есть в распоряжении «Известий»). Расследовались случаи, когда женщины оформляли с компанией договор на суррогатное материнство, оплачивали услуги, но ребенок в их семье так и не появлялся.

Одной из таких женщин была Людмила Козыряцкая. Она рассказала «Известиям», что обратилась в «Свитчайлд» в 2019 году. Сама детей она иметь не могла, были проблемы с вынашиванием. За процедуры отдала в общей сложности почти 1,7 млн рублей, взяла кредит.

— Я пришла в «Свитчайлд», и мне сказали, что никто без ребенка еще не уходил. Но были вещи, которые меня смутили: оплата без кассового аппарата, кроме приходно-кассового ордера мне ничего не дали, — вспоминает собеседница издания.

одежда
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

Клиентка долго ждала исполнения договора. Несколько эмбрионов Людмилы использовали при подсадках (когда полученный от биологической матери эмбрион подсаживают суррогатной маме. — «Известия»), однако ни один из них, как сообщили ей в клинике, так и не прижился.

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Еще одна женщина, проходившая по делу в качестве пострадавшей, — Юлия Мельникова. Она заключила договор со «Свитчайлд» в 2013 году, он был рассчитан до 2018-го. За это время для Юлии нашли четырех сурмам, но, по версии клиники, ни у одной из них попытка родить ребенка так и не увенчалась успехом.

— В одном случае якобы был выкидыш, в остальных беременность не наступила. «Такое бывает, это медицина, что вы хотите», — сказали мне, — рассказала Юлия.

ожидание
Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt

Больше 2 млн рублей, которые несостоявшаяся мама внесла в момент заключения договора в качестве стопроцентной предоплаты, ей так и не вернули — в клинике заявили, что подсадки осуществлялись, соответственно, услуга была оказана.

— Они морочили мне голову четыре года, украли все мои деньги и мой биоматериал. Но я не отступлюсь и дело доведу до конца, — заверила Юлия Мельникова.

По ее словам, на допросе в Мещанском районном суде одна из суррогатных мам рассказала о случившихся у нее подпольных родах в одной из московских клиник. Ребенок родился, но никаких документов, кроме договора с агентством и расписки в получении гонорара, она не подписывала. По словам сурмамы, которую цитирует истица, к ней пришли представители агентства и забрали ребенка.

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Федеральный розыск

Главой группы компаний «Центр ЭКО», в которую входила ГК «Свитчайлд», до сих пор остается объявленный в розыск Сергей Лебедев. Сейчас он обвиняется по уголовному делу о торговле детьми, но скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск.

В июне 2020 года в квартире дома по улице Аргуновской в Москве нашли пятерых младенцев. Им было от шести дней до шести месяцев. За ними присматривали две женщины — гражданки Китая, сообщали в столичной прокуратуре.

На всех младенцев были оформлены документы на английском и китайском языках. Это были дети, рожденные от суррогатных матерей. Подбором мам для клиентов из Китая занималась компания «Медика-Сервис», она работала под брендом «Свитчайлд». Было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля детьми».

ребенок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Клиника «Свитчайлд» после скандала с «иностранными» младенцами закрылась, но другие организации, которые входили в эту группу компаний, продолжают работать, выяснили «Известия». В двух из этих клиник побывали корреспонденты издания — в «Прима Клиник» (ООО «Мединкур») и «Центр ЭКО» (ООО «Медика-Ментэ»). По данным базы «Спарк», бенефициаром обеих клиник является Сергей Лебедев.

В обеих клиниках «Известиям» заявили, что не занимаются программами суррогатного материнства, а только делают процедуру экстракорпорального оплодотворения. В клиниках добавили, что никогда не слышали о «Свитчайлд» и не имеют к этой компании отношения.

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Гарантий нет

Даже при наличии очень хорошего биологического материала беременность у суррогатной мамы наступает только в 70% случаев, рассказал «Известиям» гинеколог-репродуктолог Денис Огородников.

— Сама по себе технология гарантий не дает. С другой стороны, раз пострадавшие пошли в суд, значит, видят какую-то перспективу, — сказал эксперт.

По его словам, отношения между несостоявшимися мамами и клиникой должны полностью регулироваться договором. И он, вероятнее всего, составлен так, что вернуть деньги будет проблематично, полагает Денис Огородников.

— Клиника, о которой идет речь, занимается репродукцией около 20 лет. Вряд ли в договоре было прописано, что беременность должна наступить обязательно. Думаю, что документ составили так, чтобы с организации нечего было взять и она ничего не была должна, — предположил эксперт.

клиника
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Медицинский юрист Андрей Карпенко считает, что перспектив возобновления дела о мошенничестве нет. Он пояснил «Известиям», что если следователь закрывает дело за неимением улик, то спустя почти два года свидетельства преступления вряд ли появятся.

— Тем более ГК «Свитчайлд» уже ликвидирована. Если бы клиника была действующей, могли бы поднять документацию даже в рамках просто гражданского процесса, добиться назначения судебно-медицинской экспертизы, задать экспертам вопросы, надлежащим ли образом клиника выполняла функцию по пересадке эмбриона, — отметил он.

А поскольку клиники и компании уже давно не существует, вся оригинальная документация, скорее всего, не сохранилась. Тем более что некоторые ее сотрудники проходят в качестве фигурантов по делу о торговле детьми, заключил эксперт.

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