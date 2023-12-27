Мизулина: блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала проверку актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой после проведения «почти голой» вечеринки в столичном клубе Mutabor. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее данным, налоговики начали проверку 26 декабря.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — уточнила Мизулина в Telegram-канале.

Ранее в этот день источник «Известий» также сообщил о проверке, начатой налоговиками в отношение Ивлеевой. Специалисты проверят платежный период с 2020 по 2023 год.

Источник отметил, что весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру. Ивлеева должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Сейчас в отношении девушки начата повторная налоговая проверка.

Как добавил в беседе с «Известиями» адвокат, эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов, Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы после проверки ФНС. Он допустил, что при проверке ФНС экономической деятельности блогера могут быть обнаружены дополнительные сведения, которые приведут к штрафам и возбуждению уголовных дел.

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

После широкого общественного резонанса за участие в вечеринке стали извиняться гости блогера. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».