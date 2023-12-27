Реклама
Прямой эфир
Общество
Поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество
В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой
Политика
Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС
Мир
СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине
Мир
Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
Политика
В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского
Мир
Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии
Наука и техника
Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года
Мир
Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США
Мир
Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине
Пресс-релизы
«Золотой Граммофон» возвращается в Северную столицу
Армия
Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек
Мир
На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей
Мир
Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году

Мизулина: блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала проверку актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой после проведения «почти голой» вечеринки в столичном клубе Mutabor. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее данным, налоговики начали проверку 26 декабря.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», — уточнила Мизулина в Telegram-канале.

Ранее в этот день источник «Известий» также сообщил о проверке, начатой налоговиками в отношение Ивлеевой. Специалисты проверят платежный период с 2020 по 2023 год.

Источник отметил, что весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру. Ивлеева должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Сейчас в отношении девушки начата повторная налоговая проверка.

Как добавил в беседе с «Известиями» адвокат, эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов, Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы после проверки ФНС. Он допустил, что при проверке ФНС экономической деятельности блогера могут быть обнаружены дополнительные сведения, которые приведут к штрафам и возбуждению уголовных дел.

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

Завязывай с наготой: чем обернулась скандальная вечеринка Ивлеевой
Артисты публично извиняются, но это не помогает

После широкого общественного резонанса за участие в вечеринке стали извиняться гости блогера. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023