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Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки

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Фото: Соцсети
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева обратилась к своей 18-миллионной аудитории в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). В ночь на 27 декабря она выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы впервые поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».

В первой части обращения Ивлеева отмечает, как не заметила пролетевших лет, продолжая выдавать прежний контент, стремиться побеждать и завоевывать медиапространство, а на критику подписчиков о том, как Настя изменилась, предпочитала не реагировать и судить свысока.

«Тогда это были маленькие звоночки. Человек, который был в потоке, я не всегда относилась адекватно к критике, не прислушивалась к комментариям с вашей стороны. Сложно оценивать поступки и решения, когда ты играешь по законам шоу-бизнеса, медиа. Я 100% являюсь карьеристом. Во главе моих целей всегда стояло развитие», — продолжила блогер.

Она отметила, что гордится тем, чего достигла. Ее работа всегда была сродни погоне за благами, регалиями, достижениями, но при этом стерлась «какая-то грань душевной составляющей».

«Ситуация, которая произошла сейчас, — это справедливо в отношении меня. <…> Я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. <…> Когда ты не контролируешь многие вещи, не прислушиваешься к аудитории, отлетаешь по всем фронтам, это должно было быть. <…> Просто это было неправильно. Я хотела презентовать свой проект, но это можно было сделать по-другому. Но случилось так, как случилось, видимо, для того, чтобы я поняла какие-то важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», — призналась утирающая слезы блогер.

Во второй части Ивлеева подчеркнула, что с последствиями своего поступка ей приходится справляться в одиночку, и она не знает, как искупить свою вину, в том числе последствия для других артистов — участников вечеринки, которые лишаются дорогостоящих рекламных контрактов и коллабораций.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — резюмировала она.

Как звезды извиняются за «почти голую» вечеринку в Mutabor. Главное

27 декабря партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, комментируя скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой «Известиям», отметил, что какой-либо ответственности, прямо предусмотренной за проведение вечеринок, нет. Однако «сетевое недержание» в виде страсти выкладывать всё эпатажное в общий доступ лишил мероприятие закрытого статуса и спровоцировал неприятные последствия.

Вечером 26 декабря стало известно, что компания МТС исключила Анастасию Ивлееву из списка амбассадоров. Теперь в числе амбассадоров компании остался только Дмитрий Нагиев.

В этот же день против Ивлеевой был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. Иск был подан в Хамовнический районный суд Москвы. В ближайшее время он должен быть зарегистрирован.

«Почти голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

После общественного резонанса 24 декабря блогер Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Народный артист РФ певец Филипп Киркоров также принес публичные извинения, указав, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

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