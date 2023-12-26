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МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров

МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров

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Фото: vk.com/ivlei
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Телеведущая и блогер Анастасии Ивлеева исключена из списка амбассадоров компании МТС после устроенной ею скандальной вечеринки в московском клубе Mutabor.

Ее имя со вторника, 26 декабря, не значится в новой редакции правил компании, где она была представлена в таком качестве. Ранее на портале МТС была размещена реклама новогодней акции, в условиях которой сообщалось, что ее победители могут встретиться с амбассадорами бренда актером и телеведущем Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой.

Теперь в числе амбассадоров остался только Нагиев.

В этот же день стало известно, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

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«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в Москве 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

Общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса блогер Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Роскомнадзор, изучив материалы с вечеринок, обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды. В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Народный артист РФ певец Филипп Киркоров также принес публичные извинения, указав, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

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