Юрист назвал  «сетевое недержание» причиной проблем с вечеринкой Ивлеевой

Какой-либо ответственности, прямо предусмотренной за проведение вечеринок, нет, объяснил «Известиям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, комментируя скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

«Само мероприятие было закрытым. Однако сетевое недержание в виде страсти выкладывать всё эпатажное в общий доступ статус закрытого мероприятия фактически устранило. Это нанесло больше имиджевый урон организаторам и участникам, чем правовой. Никто никого по закону не преследует», — заявил он.

Вечеринка прошла 20 декабря в московском клубе Mutabor. Тогда Анастасия Ивлеева решила, что все должны увидеть ее трусы, украшенные драгоценностями на 23 млн рублей. Она накинула прозрачный мини-комбинезон с вырезом на спине и появилась в таком смелом образе. Лук под стать дресс-коду — almost naked (с англ. «почти голый»).

Среди гостей был свет российского шоу-бизнеса. Король эстрады Филипп Киркоров сиял в комбинезоне-сетке в компании продюсера Татьяны Тур. Лолита — в белом полупрозрачном комбинезоне и черном кружевном поясе для чулок. На мероприятии также отметились Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Глюкоза, Мария Миногарова.

Самым голым оказался рэпер Vacio (Николай Васильев). Он надел один носок. И не на ногу — прикрыл единственным предметом одежды свой детородный орган.

Когда это стало достоянием интернета, возмущенные общественные активисты, в числе которых представители движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие.

Обратил внимание на контент с вечеринки Роскомнадзор. В некоторых фото- и видеозаписях в ведомстве нашли признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

Против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 27 декабря, в 10:00:

Завязывай с наготой: чем обернулась скандальная вечеринка Ивлеевой