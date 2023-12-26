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Суд утвердил арест рэпера VACÍO за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Мосгорсуд утвердил арест рэпера VACÍO за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
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Фото: Telegram/moscowcourts
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Суд в Москве утвердил административный арест рэперу Николаю Васильеву, известному под псевдонимом VACÍO. Об этом 26 декабря сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд утвердил административный арест участнику звездной вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэперу VACÍO (Васильеву)», — говорится в сообщении.

Артист был арестован на 15 суток Лефортовским районным судом столицы 22 декабря за мелкое хулиганство, его защита обжаловала постановление инстанции.

«26 декабря 2023 года Московский городской суд оставил в силе постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 22.12.2023 в отношении Васильева Николая Михайловича, обвиняемого в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — подчеркнули в инстанции.

Таким образом, жалоба фигуранта оставлена без удовлетворения.

Скандальная «почти голая» вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor продлилась два дня. В первый день, 20 декабря, в ней приняли участие, в частности, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита, Анна Asti, Джиган, Ксения Собчак и другие медийные персоны.

В Сети поклонники выразили недовольство поведением знаменитостей, многие публично осудили их участие в мероприятии. 21 декабря общественные активисты, в том числе представители движения «Зов народа», обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность мероприятия, в частности, в вопросе пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

Позже Билан объяснил визит на «голую» вечеринку» приглашением организаторов и частью своей работы медийного лица, касающейся посещения светских мероприятий. Он пришел на мероприятие полностью одетым и покинул его через несколько минут.

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Как сообщила «Известиям» певица Лолита Милявская, в клубе Mutabor прошло тематическое мероприятие, посвященное арт-объектам. По ее словам, оно было направлено на «ироничное отношение» к наготе.

Наряд VACÍO из одного носка наделал в Сети больше всего шума. Музыкант был арестован на 15 суток, также суд обязал исполнителя выплатить 200 тыс. рублей штрафа за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Впоследствии рэпер публично извинился за присутствие на вечеринке.

Сама Ивлеева поначалу писала в своем Telegram-канале, что ожидала отрицательной реакции общественности на свою вечеринку, а без негатива «жить станет скучно». Однако позднее она принесла извинения. Блогер добавила, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

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