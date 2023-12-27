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Адвокат допустил лишение Ивлеевой свободы на пять лет

Адвокат Баранов: Ивлеевой может грозить лишение свободы после проверки ФНС
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Телеведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы после проверки Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом 27 декабря «Известиям» заявил адвокат, эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов.

Специалист отметил, что при таком уровне общественного резонанса контроль за деятельностью Ивлеевой будет максимально пристальным. Он не исключил, что при повторной проверке ФНС экономической деятельности блогера могут быть обнаружены дополнительные сведения, которые приведут к штрафам и возбуждению уголовных дел.

«Могут быть применены как штрафные санкции, также возбуждены и уголовные дела. А с числом сумм, которыми оперируют СМИ, речь может идти про вторую часть статьи 199, соответственно, по которой предусмотрено реальное лишение свободы до пяти лет», — сказал Баранов.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что ФНС организовала выездную проверку в отношении блогера, касающуюся периода с 2020 по 2023 год. По информации «Известий», весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Теперь в отношении Ивлеевой проводится повторная проверка, в рамках которой под внимание ФНС могут попасть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск».

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».

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