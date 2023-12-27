Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом «Известиям» сообщил источник 27 декабря.

По его словам, проверка коснется периода с 2020-го по 2023 год. Весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Теперь в отношении Ивлеевой проводится повторная проверка.

Блогер попала в поле зрения полиции после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

24 декабря после общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия. Извинились за участие в вечеринке и гости блогера. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Народный артист РФ певец Филипп Киркоров указал, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить.

Несмотря на это, 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души», чтобы поговорить с подписчиками в подобном формате и рассказать, как она оказалась «на самом дне».