Кравцов сообщил о начале оснащения кабинетов в школах для уроков труда

Со следующего учебного года в школы России вернутся уроки труда, в кабинеты завозят оборудование, сообщил 25 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет «труд». Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Кравцов напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Ранее, 13 декабря, Совет Федерации принял проект закона, который устанавливает введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

В начале декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах. Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «родители и учителя просили поддержать эту норму».

Тогда же заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил в разговоре с «Известиями», что данный законопроект нацелен на возрождение традиций классического образования, благодаря которому можно воспитать поколение вдумчивых людей.

При этом в ноябре депутаты Госдумы поддержали инициативу Володина о возвращении в школы уроков труда.