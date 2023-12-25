Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Мир
Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством
Общество
Суздаль стал новогодней столицей России
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Белграде завершилась встреча посла РФ и Вучича
Экономика
Мантуров заявил о перспективах лайнера Ил-96-400 стать пассажирским
Общество
Российский журналист Красовский попал в больницу
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Общество
Главу ГУР Украины Буданова обвинили в РФ в совершении 104 терактов
Экономика
Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Общество
Сальдо сообщил о визите первого журналиста из ЕС в Херсонскую область
Мир
Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года
Мир
В Британии заявили о неспособности Киева производить оружие из-за РФ
Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти
Сюжет:

Кравцов сообщил о начале оснащения кабинетов в школах для уроков труда

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со следующего учебного года в школы России вернутся уроки труда, в кабинеты завозят оборудование, сообщил 25 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет «труд». Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Кравцов напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Ранее, 13 декабря, Совет Федерации принял проект закона, который устанавливает введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

В начале декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах. Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «родители и учителя просили поддержать эту норму».

Черчение и труд: какие практики хотят вернуть в школу
Стоит ли возрождать традиционные предметы в общем образовании

Тогда же заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил в разговоре с «Известиями», что данный законопроект нацелен на возрождение традиций классического образования, благодаря которому можно воспитать поколение вдумчивых людей.

При этом в ноябре депутаты Госдумы поддержали инициативу Володина о возвращении в школы уроков труда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023