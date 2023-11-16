В Госдуме поддержали инициативу о возвращении в школы уроков труда

Депутаты Госдумы поддержали инициативу председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина о возвращении в школы уроков труда.

С этим предложением Володин выступил в четверг, 16 ноября, на заседании ГД. По его словам, необходимо преобразовать закон так, чтобы урок труда стал самостоятельным, преподаваемым по отдельной программе предметом. Соответствующую поправку депутат предложил ввести ко II чтению законопроекта о запрете использования мобильных телефонов в школах, уточняется в публикации на сайте ГД.

«Сегодня много говорят о том, какой должна быть женщина, но очень мало — каким должен быть мужчина. А ведь если женщина увидит в спутнике надежного защитника, будущего главу семьи, свою опору, то она и решится на создание семьи с ним. Основы, безусловно, закладываются дома, мальчик копирует поведение отца, старшего брата. Но крайне важную роль в формировании личности играет и школа. Раньше в лице педагога по труду мальчики видели старшего друга, наставника, который учил не только столярничать, но и житейской мудрости, трудолюбию, ответственности, аккуратности», — сообщила в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталия Полуянова.

Депутат, коллега Полуяновой по фракции Александр Спиридонов ранее уже поднимал вопрос возвращения уроков труда в школы. Для аргументации парламентарий обратил внимание на положительный эффект от занятий: так, и мальчики, и девочки на уроках труда учатся быть хозяйственными, трудолюбивыми, да и просто готовятся к предстоящей самостоятельной жизни. В то же время Спиридонов указал, что параллельно важно решить проблему по укомплектованию школ педагогами.

«Встает еще вопрос подготовки и самих учителей труда. На сегодняшний день их недостаточно, поэтому здесь, помимо того, что нам нужно будет подготовить поправку, касающуюся закрепления уроков труда, также надо заниматься и вопросом подготовки специалистов», — отметил Спиридонов.

Как указала глава профильного комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, в комитет неоднократно поступали обращения с просьбой внедрить в школы уроки труда.

Ранее этим же днем, 16 ноября, Государственная дума приняла в I чтении законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах. Как до этого рассказала «Известиям» Казакова, законодательной инициативой предлагается внести изменения в статью об обязанностях и ответственности учеников — не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.