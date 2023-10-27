В Госдуму 27 октября внесут законопроект о правилах использования телефона на уроках

В Госдуму 27 октября планируют внести законопроект о правилах использования мобильных телефонов во время урока в российских школах, они будут закреплены в перечне обязанностей обучающегося. Об этом «Известиям» сообщила один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

В частности, предлагается внести изменения в статью об обязанностях и ответственности учеников — не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.

Контролировать соблюдение обязанностей учеников, согласно действующему законодательству, должен директор школы.

«Например, если нужно перейти по ссылке, посмотреть ролик или документальный фильм. Или, допустим, учительнице стало плохо, и дети могут взять телефон и позвонить в службу спасения, родителям, директору. Также стать плохо может и самому ребенку, он должен иметь возможность позвонить родителям», — объяснила «Известиям» Казакова.

В законопроекте речь идет об использовании телефона только на уроке, добавила депутат. По словам Казаковой, в законопроекте не прописано, где именно ученики должны оставлять телефоны: в раздевалке, фойе, классе и так далее. Эти вопросы школа уже будет детально обсуждать с родителями учеников.

Кроме того, в законопроекте описаны виды дисциплинарных взысканий за нарушение правил пользования телефонами. Например, это замечание, выговор, вызов родителей в школу. При этом автор законопроекта считает, что в процессе обсуждения законопроекта будет много предложений по поводу ответственности за несоблюдение установленных правил.

6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.