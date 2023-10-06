В Госдуме предложили ограничить доступ к смартфонам на уроках

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 октября, он пояснил, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

Депутат привел в пример школы, в которых в качестве эксперимента школьники должны перед уроком складывать свои смартфоны в специальное место, если на занятии в них нет нужды. Такой вариант Смолин назвал правильным. По его мнению, для реализации этой инициативы не нужен отдельный закон, хватило бы подзаконного акта.

Смолин объяснил, что речь не идет о полном запрете смартфонов в российских школах.

«Как известно, во Франции принят такой закон, но перед этим там была реализована программа «Ноутбук каждому школьнику», то есть во Франции нет необходимости в смартфонах в учебных целях. В России ситуация несколько другая», — отметил Смолин.

По его словам, например, школьники снимают на смартфоны презентации, чтобы потом вернуться к информации, которую не успевают усвоить на лекциях, отмечает телеканал «360».

Как отмечает сайт kp.ru, в апреле 2022 года Министерство просвещения России разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или класс.

В августе прошлого года в пресс-службе Роспотребнадзора заявили RT, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям. Например, смартфон может быть необходим школьнику для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова предупредила о неприятных последствиях при использовании смартфонов во время уроков. Специалист отметила, что если ребенок во время урока отвлекается на чтение новостей или переписывается в соцсетях, это дает дополнительную нагрузку на голову и негативно влияет на сосредоточенность.

К концу дня ученик, по ее словам, может почувствовать сильную усталость, а если после уроков запланированы дополнительные занятия, то от переутомления может произойти нервный срыв, пишет НСН.