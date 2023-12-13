Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Совет Федерации 13 декабря одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах. За документ проголосовали 157 сенаторов.

Таким образом, изменения обязывают учащихся «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий» в школах. Как отмечается, телефон можно будет использовать только в экстренных случаях.

Закон предусматривает, что учителя имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Для защиты своих прав педагоги смогут обратиться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

Кроме того, данный закон также устанавливает введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

Ранее, 6 декабря, Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об ограничении использования телефонов и других гаджетов в школах, а также о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах. Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, «родители и учителя просили поддержать эту норму».

В октябре первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет. Еще в 2019 году Минпросвещения рекомендовало такие ограничения «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».