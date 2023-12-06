В Госдуме объяснили важность ограничения использования телефонов в школе

Госдума приняла 6 декабря во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования телефонов и других гаджетов в школах, а также о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил в разговоре с «Известиями», что актуальность данных поправок назрела давно.

«Актуальность данных поправок давно назрела, родительская общественность обеспокоена тем, что дети проводят в телефонах и свободное время, и, хуже того, учебное, переписываясь друг с другом или сидя в социальных сетях. Конечно, это неправильно, это подрывает усилия педагогов по образовательному процессу, но и, самое главное, не дает знания нашим детям», — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов также подчеркнул, что данное нововведение нацелено на возрождение традиций классического образования, благодаря которому можно воспитать поколение вдумчивых людей.

«Нам нужно возродить славные традиции классического образования, которое гремело не только на всю страну, но и за ее пределами. Нужно поколение вдумчивых людей, настоящих патриотов своей страны, а гаджеты вряд ли воспитают усидчивость, сосредоточенность, нацеленность на результат. По моему глубокому убеждению, они только расхолаживают, ведь зачем пытаться найти ответы на вопросы, если можно подсмотреть их в интернете», — считает Спиридонов.

Кроме того, депутат указал на важность уроков труда как для мальчиков, так и для девочек, поскольку в числе прочего это уделяет особое внимание вопросу подготовки специалистов.

«Считаю, что уроки труда важны и для мальчиков, и для девочек. Они учат их быть трудолюбивыми, хозяйственными, чтобы в будущем ребята были готовы к нормальной самостоятельной жизни. В том числе это очень важно и для укрепления семей, ведь частенько семьи разрушаются из-за пресловутого быта. Также важно уделить внимание вопросу подготовки специалистов, учителей труда, которые бы шли в ногу со временем», — заявил Спиридонов.

Закон об ограничении использования телефонов на уроках в школах вступит в силу со дня его официального опубликования, кроме нормы об обязательном уроке труда. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В октябре соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уточняла, что законопроект о запрете использования гаджетов во время уроков предполагает исключения. По ее словам, место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет. Так, в 2019 году Минпросвещения рекомендовало такие ограничения «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».