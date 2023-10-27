В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о запрете гаджетов на уроках

Законопроект о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагает исключения. Об этом соавтор законопроекта председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала в пятницу, 27 октября.

«Предположим, у ребенка хроническое заболевание, его нельзя лишать возможности пользоваться телефоном. Это совершенно очевидно. Эти вещи надо предвидеть. Также иногда и сам педагог просит что-то снять на телефон, какой-то QR-код, и это нормально», — заявила она в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий рассказала, что место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

«Мы обратимся к нему для того, чтобы представители министерства внимательно изучили мнение родительского сообщества, экспертного сообщества и прописали единые нормы, которые можно было бы рекомендовать школам», — объяснила она.

В этот же день член Общественного совета при Минобрнауки, академик Российской академии образования (РАО), директор столичной школы № 109 Евгений Ямбург заявил в разговоре с «Известиями», что законопроект, которым предлагается запретить школьникам пользоваться телефоном на уроке, будет довольно сложно воплотить в жизнь. По его словам, более конструктивна другая позиция — не запрещать телефоны, а научить детей пользоваться ими в правильных целях.

Ранее стало известно, что сегодня в Госдуму планируется внести законопроект о правилах использования мобильных телефонов во время уроков в российских школах, сообщает телеканал «360». В частности, предлагается внести изменения в статью об обязанностях и ответственности учеников — не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью.

6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.