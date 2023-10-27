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Академик РАО раскритиковал идею запретить пользоваться телефоном на уроке

Академик РАО Ямбург: запретить пользоваться телефонами на уроке будет сложно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Законопроект, которым предлагается запретить школьникам пользоваться телефоном на уроке, будет довольно сложно воплотить в жизнь. Более конструктивна другая позиция — не запрещать телефоны, а научить детей пользоваться ими в правильных целях, заявил 27 октября в разговоре с «Известиями» член Общественного совета при Минобрнауки, академик Российской академии образования (РАО), директор столичной школы № 109 Евгений Ямбург.

Ранее стало известно, что сегодня в Госдуму планируется внести законопроект о правилах использования мобильных телефонов во время уроков в российских школах. В частности, предлагается внести изменения в статью об обязанностях и ответственности учеников — не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, если это предусмотрено образовательной программой и если возникает угроза жизни и здоровью.

«Это сложный вопрос. Потому что, во-первых, для того чтобы запретить, нужно иметь право отобрать. Ни педагог, ни охранник не имеет права чужую частную собственность взять и забрать. Во-вторых, это оперативная форма связи с родителями. По телефону они определяют, где ребенок, что с ребенком, и так далее», — прокомментировал инициативу Ямбург.

Более конструктивной, по его мнению, является позиция — не запрещать, а научить пользоваться гаджетами в правильных целях.

«Потому что дети используют телефон для игр и других развлечений. А между тем есть совершенно замечательные опции. Например, учитель географии может научить их определять высоту горы на расстоянии десятков километров. Учитель физической культуры, подключив специальные датчики, может научить следить их за своим здоровьем: кровотоком, давлением, пульсом», — отметил Ямбург.

При этом он обратил внимание, что различные гаджеты и другие технологии уже давно стали частью нашей реальностью.

«Нельзя закрыться от жизни. А запретить проще всего», — подытожил академик РАО.

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6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

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