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Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школе

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Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Об этом 6 декабря говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, «родители и учителя просили поддержать эту норму».

«Принятое решение повысит качество образования наших детей», — указал он.

Так, законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Кроме того, Госдума также приняла ряд поправок к закону, среди которых, в частности, поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

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В октябре соавтор законопроекта — председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина — отмечала, что законопроект о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагает исключения. По ее словам, место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.

6 октября сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил с инициативой ограничить доступ учащихся к смартфонам на уроках. Он объяснял, что гаджеты могут использоваться на уроках в учебных целях, а в остальных случаях — нет.

Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет.

Так, в августе 2019 года Минпросвещения порекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах. Рекомендации ведомство подготовило совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Пользование гаджетами в стенах школы рекомендовалось ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

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