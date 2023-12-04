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Звонок на перемене: телефоны на школьных уроках запретят уже в январе

В Госдуме рассчитывают окончательно принять законопроект в осеннюю сессию
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024-го, выяснили «Известия». Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать 4 декабря. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, закон вступит в силу сразу после его официального опубликования — то есть начала нового учебного года предлагается не дожидаться. В парламенте «Известиям» пояснили, что рассчитывают окончательно принять законопроект в уходящем году. В правительстве уже заявили о поддержке документа.

Когда будут запрещены телефоны на уроках

Авторами поправок ко второму чтению законопроекта, которые нижняя палата рассмотрит в понедельник, стали депутаты ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.

Одной из этих поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение семи дней после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже в январе 2024-го. Как пояснили «Известиям» в комитете Госдумы по просвещению, законопроект рассчитывают принять и во втором, и в третьем чтениях еще до конца этого года.

В более ранней редакции документа речь шла о том, что, помимо экстренных случаев, телефоны разрешалось использовать в учебных целях. Например, если нужно перейти по ссылке, чтобы посмотреть ролик или документальный фильм. Сейчас же поправки предусматривают использование гаджета только в экстренных случаях.

телефон
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — говорится в тексте поправок ко второму чтению.

«Известия» попросили Минпросвещения России прокомментировать, существует ли необходимость в переходном периоде для установления такого запрета — в частности, до следующего учебного года.

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Почему исключение сделали только для ЧП

В ноябре во время обсуждения законопроекта в первом чтении Вячеслав Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона «не создавали лазеек и конфликтных ситуаций». Спикер также отмечал, что ряд положений документа вызывает у родительского сообщества вопросы.

«Многие говорили о том, что норма, которая предлагается по поводу телефонов, отчасти размывается и вносит сомнения и тревогу на предмет использования на занятиях телефонов для образовательного процесса. Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса», — подчеркнул тогда Вячеслав Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») также отметила, что авторы видели обеспокоенность родителей по этому вопросу.

телефон
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Их не устраивали такие формулировки. Игнорировать мнение родительского сообщества мы не могли. Так же, как и они, мы хотим создать в школе комфортные для учебы условия, исключить из образовательного процесса то, что может детей отвлекать, — сказала «Известиям» депутат.

Она подтвердила, что вступление законопроекта в силу запланировано после официального опубликования документа. Известно, что его уже поддержало и правительство РФ.

«Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности», — говорится в официальном отзыве кабмина.

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Где будут храниться телефоны во время урока

В законопроекте не прописано, где именно ученики должны оставлять свои телефоны: в раздевалке, фойе, классе и так далее. Эти вопросы школа будет детально обсуждать с родителями учеников, объясняла ранее один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). По ее словам, документ регулирует использование мобильника только на уроке. Например, на перемену запрет не распространяется. Кроме того, законопроект предусматривает виды дисциплинарных взысканий за нарушение правил пользования телефонами. Например, замечание, выговор и вызов родителей в школу.

Согласно опросу, который был проведен в сентябре 2022 года, 81% российских родителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Они указали, что гаджеты мешают учебному процессу. Но 13% опрошенных считают, что ребенок всегда должен быть на связи.

перемена
Фото: РИА Новости/Антон Уницын

1 ноября Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме поддержки инициативы. На момент написания текста 84% (почти 240 тыс. голосов) поддержали законопроект, 12% (34,5 тыс. голосов) высказались против.

Запрет на использование телефона на уроках может восприниматься детьми очень болезненно, отмечает кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Светлана Гришаева. При этом эксперт признает, что причиной такого запрета как раз и служит тот факт, что сейчас мобильный — источник большинства активностей школьника: социальные сети, фотографии, контакты.

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— Ребенок присутствует одновременно и на уроке, и в виртуальном пространстве, что отвлекает его от учебы. Есть мнение, что использование телефона на уроке необходимо, так как при помощи него можно обратиться к источникам полезной информации. Но, наверное, во-первых, эту информацию можно получить и без использования личного телефона учащегося, особенно учитывая политику информационного оснащения школ, а во-вторых, можно запретить использование телефонов не в полном объеме, разрешая обращаться к нему только в определенное время и для решения определенных задач, тем самым параллельно формируя цифровую культуру подрастающего поколения, — подчеркивает Светлана Гришаева.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин ранее выразил «Известиям» опасение, что запрет «неизбежно усилит разрыв между школой и детьми».

телефон
Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков

— Дело даже не в оснащении школ. Оно постепенно улучшается, хотя до обеспечения каждого ребенка планшетом еще достаточно далеко. Вопрос в смыслах. Чем школьный планшет лучше? У него другой интернет? Нет. Там запрещена часть сайтов? Да. Это всё равно вопрос профессионализма учителя и договоренностей школы и родителей — школьного уклада, — добавил эксперт.

Искусственно внедрить такую договоренность отдельным законом невозможно, считает Илюхин.

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