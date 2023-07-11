Не ходите в Сеть гулять: чем опасно онлайн-образование для детей

Сегодня дети с раннего возраста начинают практически самостоятельно осваивать цифровое пространство. Здесь они не только общаются, играют, но и узнают что-то новое. При этом потребность в обучении всё активнее находит свое удовлетворение в онлайн-форматах. Вместе с тем юные пользователи не всегда способны вовремя распознать психологические, бытовые и киберугрозы. По данным «Лаборатории Касперского» и ряда других исследовательских компаний, порядка 15% детей так или иначе уже сталкивались с онлайн-мошенничеством. В виртуальном мире реальных рисков разбирались «Известия».

Самый растущий и уязвимый

В 2023 году родители дошкольников и школьников всё чаще стали обращаться к онлайн-репетиторам для своих детей по сравнению, например, с 2021 годом. Более того, согласно опросу, проведенному SuperJob (есть у «Известий»), каждый второй старшеклассник в настоящее время активно берет дополнительные уроки в интернет-формате. Исследование показало, что сейчас с сетевыми репетиторами занимается каждый второй ученик старших классов.

При этом самый психологически уязвимый детский сегмент сегодня — самый динамичный в российском EdTech, в первом квартале текущего года он вырос почти на 30%, подсчитали в Rebotica. А это значит, что там, где количество пользователей стремительно растет, будут пытаться найти выгоду и злоумышленники, прогнозирует СЕО и основатель онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica Александр Киселев.

Ученицы делают упражнения на планшете Фото: Global Look Press/Bernd Settnik

Недавние опросы фонда «Национальные ресурсы образования» показывают, что треть подростков не способны самостоятельно анализировать информацию, сравнивать точки зрения и формулировать свою позицию. Лишь 55% школьников стараются изучить все факты, и только 26% проверяют их достоверность.

— Вот почему в онлайн-формате важно уделять внимание воспитанию критичности восприятия информации и устных заявлений педагогов, — замечает председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина. — Необходимо заботиться о просвещении в вопросах защиты личных данных, выработать правило «не отвечать незнакомым людям». Хотя главное, очевидно, остается за семьей или окружением.

Психологи мобильного приложения «Я Могу» подтверждают, что к специалистам регулярно обращаются подростки, столкнувшиеся с кибербуллингом, мошенничеством в Сети, манипуляциями, предложениями «легко заработать».

Руководитель службы безопасности Skyeng Станислав Змичеровский советует: если ребенок часто учится онлайн, следует убедиться, что та или иная образовательная платформа неукоснительно соблюдает требования и рекомендации регуляторов по защите данных (например, зарегистрирована в Роскомнадзоре, взаимодействует с ним и проходит проверки), что она использует надежные отечественные решения (например, присутствует в реестре отечественного ПО и рекомендована экспертным советом Министерства цифрового развития). Важно, чтобы компания имела в штате команду, которая при случае будет готова проконсультировать по всем вопросам безопасности данных, адекватно отреагировать на замечания и дать внятные ответы.

Учитель проводит урок в прямом эфире через систему онлайн-классов в школе Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Директор направления EdTech IT-кластера фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дякина призывает родителей или опекунов искать репетиторов только на проверенных платформах, где есть рейтинги, описание опыта и стажа преподавателей и отзывы пользователей. По ее мнению, самое правильное — заниматься с репетитором на профессиональных онлайн-площадках. В качестве примера она приводит резидентов «Сколкова» — «Фоксфорд», «Умскул», SkyEng и др.

— Может ли за маской учителя скрываться мошенник или даже преступник, который будет преследовать свои циничные цели? К сожалению, да, — рассуждает гендиректор АО «ЕвроАРТ» Сергей Волков. — Нередки случаи, когда так называемые учителя затевают опасные игры со своими учениками. Они могут войти в доверие к ученику и его родителям, ненавязчиво узнавать информацию о месте жительства, месте работы родителей, доходах семьи, об имуществе, а потом использовать эту информацию в своих преступных целях.

Как же обезопасить себя и своего ребенка от знакомства с такими «учителями»? Во-первых, рекомендует эксперт, по возможности присутствовать на первых занятиях, чтобы лично убедиться в том, что вы имеете дело с профессионалом. Также необходимо лично пообщаться с педагогом, не стесняясь задавать ему вопросы о его образовании, квалификации и так далее.

Во-вторых, всегда стоит спрашивать ребенка о том, как прошло занятие, какую тему изучали, всё ли понравилось, всё ли понятно объясняет учитель. Если у родителя доверительные отношения с ребенком, то он расскажет о том, задавал ли педагог вопросы, не относящиеся к занятию.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Если учитель проявляет повышенное внимание к личной жизни вашего ребенка и семьи в целом, это должно вас насторожить , — замечает педагог. — Поговорите с ребенком о том, что нет необходимости слишком много рассказывать учителю о своей жизни, не стоит выдавать информацию, не относящуюся к учебному процессу. И тем более не следует высылать личные фото и видео, даже если учитель настойчиво будет об этом просить.

Твердое усвоение

Чаще всего интерес для злоумышленников представляет информация, которую они могут использовать в корыстных целях — для кражи денег со счетов карт, для оформления кредитов на чужие паспорта , предупреждает гендиректор Rebotica Александр Киселев.

Представитель онлайн-школы Novakid Андрей Малафеев ради обеспечения безопасности детей в процессе онлайн-обучения обращает внимание на следующие ключевые нюансы:

1. Сохранность личной информации. Важно на собственном примере научить детей безопасному поведению в интернете — показать, что общение с незнакомцами и выкладывание в открытый доступ личной информации совершенно недопустимо.

2. В интернете много вредного контента. Используйте фильтры в настройках устройств и приложения родительского контроля , чтобы ограничить доступ к таким материалам.

3. Не стоит выдавать избыточные данные, не относящиеся к работе того или иного образовательного сервиса, не стоит передавать персональные данные третьим лицам, кроме случаев, когда это необходимо для работы сервиса (например, платежные системы) или в соответствии с законом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Всегда есть риск утечки и последующего распространения персональных сведений, данных о местонахождении детей, расписании занятий и другой информации, которая может быть использована преступниками, — отмечает Андрей Малафеев.

По его мнению, чтобы обезопасить детей (да и взрослых), полезно соблюдать несколько простых рекомендаций:

• использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для учетных записей. Это затруднит любой взлом;

• ограничить количество личной информации, фото и видео, которыми дети делятся во время уроков;

• выбирать репетиторов и онлайн-школы с хорошей репутацией, системой безопасности данных и политикой конфиденциальности. Проверьте отзывы других учеников и родителей;

• вести открытый диалог с детьми, чтобы они чувствовали себя комфортно, рассказывая о любых подозрительных ситуациях, с которыми сталкивались во время уроков;

• периодически проверять используемые устройства и сервисы, чтобы убедиться, что настроены рекомендуемые опции безопасности.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Защита детей от онлайн-учителей, которые могут быть мошенниками, является важной задачей для родителей и опекунов, — подчеркивает сенатор Артем Шейкин. — Сейчас есть практика онлайн-занятий с детьми в дошкольном возрасте, что подвергает их немалой опасности, поэтому считаю, что начинать проводить уроки кибергигиены нужно с детского сада. В первые занятия лучше присутствовать на них, а также в дальнейшем записывать видеоуроки и просматривать их на предмет опасности для ребенка.