Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах
Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом вносятся изменения в федеральный закон об образовании в РФ и устанавливает, что ученики не могут использовать мобильные телефоны во время уроков. Исключения будут составлять случаи, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей и другие чрезвычайные ситуации.
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
Депутаты Госдумы 6 декабря приняли закон о запрете использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Его авторами выступили депутаты от всех партийных фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, «родители и учителя просили поддержать эту норму». По его словам, мера поможет повысить качество образования российских детей.
В октябре соавтор законопроекта — председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина — отмечала, что законопроект о запрете использования школьниками гаджетов во время уроков предполагает исключения. По ее словам, место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство.
Работа по ограничению использования школьниками гаджетов велась несколько лет. Так, в августе 2019 года Минпросвещения порекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах. Рекомендации ведомство подготовило совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендовалось ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».