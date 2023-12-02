Сетевой фильтр: запрет на мобильные телефоны в школах ужесточат

В Госдуме решили исключить из законопроекта о запрете гаджетов в школах указание о том, что мобильные телефоны можно использовать на уроках в образовательных целях. Если поправки одобрят, применять можно будет только школьные планшеты и компьютеры. Однако личные гаджеты всё больше проникают в жизнь детей и в современное образование . Удастся ли полностью отказаться от них на уроках, разбирались «Известия».

Суть поправки о запрете телефонов в школе

О том, что ко второму чтению из законопроекта о запрете мобильных телефонов в школе уберут исключение, разрешающее их применение в образовательных целях, заявила одна из авторов документа — председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она напомнила, что изначально в законопроекте было два исключения для использования личных средств связи детьми на уроках: экстренные случаи и образовательная необходимость. По словам Казаковой, первое исключение сохраняется, «с ним все согласны». А вот в образовательных программах «мобильные телефоны или планшеты с симками использоваться не должны», заявила она.

Депутат подчеркнула, что в учебных целях на уроках можно будет использовать только стоящее на балансе школ оборудование.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании также заявлял, что формулировка о возможности использования гаджетов в рамках «образовательной программы» вызывает «закономерные вопросы» и у родителей, и у учителей. Он предполагал, что ко второму чтению оставят только норму об «экстренных случаях».

Поправки внесены, в понедельник их рассмотрят на заседании комитета по просвещению . В Минпросвещения сообщили «Известиям», что пока не видели предложенной поправки, но после утверждения в комитете Госдумы обновленный законопроект снова должен поступить в правительство для отзыва.

Почему решили совсем запретить телефоны

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова рассказала «Известиям», что во время региональной недели она проводила обсуждение этого законопроекта с экспертным и профессиональным сообществами.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Могу сказать, что большинство и родителей, и учителей высказались за полный запрет использования личных гаджетов на уроках, — заявила она. — Это принципиально важно понимать: электронные устройства, которые предоставляет детям школа для получения качественного образования, и личные гаджеты — это разные вещи. Второе отвлекает ребенка от урока, снижает качество полученных знаний.

Депутат подчеркнула, что под запрет ни в коем случае не попадут информационные ресурсы и электронные устройства, которые используются школами . Более того, процесс информатизации образования продолжается, говорит она.

В Минпросвещения подтверждают: на федеральном уровне реализуются программы по внедрению современных технических и материальных средств в школах.

— Так, в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» создаются условия для поэтапного внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, — рассказали «Известиям» в министерстве. — По итогам 2022 года поставлено более 650 тыс. единиц различного оборудования, включая ноутбуки, МФУ, интерактивные панели, проекторы и др. Еще 2736 школ будут оборудованы в 2023 году.

Отмечается также, что особое внимание уделяется подготовке учителей по работе с новыми цифровыми сервисами — проводятся курсы повышения квалификации, работают службы поддержки пользователей.

Сенатор Андрей Базилевский в беседе с «Известиями» выразил мнение, что поправка будет правильной, но, заметил он, в документе четко прописано: запрещены «средства связи» . Действительно, в первом чтении в законопроекте предлагалась такая формулировка: «не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ , за исключением случаев»... — и далее описывалось два исключения, от одного из которых (о случаях, «предусмотренных образовательной программой») и собираются отказаться.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Использование средств связи и использование других гаджетов — это разные вопросы , — уверен Базилевский. — Есть дети, которые пользуются книгами и калькулятором на планшете, не подключенном к интернету . Да и сами школы достаточно хорошо обеспечены электронными учебными пособиями, которые можно использовать во время учебного процесса.

Сенатор полагает, что из конечного варианта законопроекта будет четко понятно, что запрещено использование именно «средств связи» — и такой запрет он считает абсолютно правильным. При этом наличие у ребенка на уроке электронной книги, которую тот использует в учебном процессе, Андрей Базилевский не считает предметом этой поправки.

Попадут ли под запрет все гаджеты

Действие закона о запрете «средств связи» будет зависеть от правоприменения на местах, а оно, в свою очередь, — от разъяснений, которые выпустят для регионов, замечает сенатор. Он считает, что важно сохранить детям возможность использовать в учебном процессе электронные устройства, которые не являются средствами связи.

Заместитель академического директора по основной и старшей школе в образовательном учреждении «Новый взгляд» Евгений Жеглов обеспокоен, что под запрет могут попасть любые устройства, имеющие доступ к беспроводным сетям: ноутбуки, планшеты, смартфоны, которые без доступа к сети просто перестают быть эффективным рабочим инструментом.

— Такая поправка ко второму чтению в корне меняет смысл первоначальной инициативы внесения изменений в закон «Об образовании в РФ», когда школе совместно с родительским сообществом давали возможность самостоятельно определять политику использования средств связи в образовательном процессе, — сказал «Известиям» Евгений Жеглов. — Очень жаль, что вопрос применимости современных гаджетов в образовательном процессе пытаются решить в запретительном ключе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уверен, что таким образом общество, по сути, признает, что «существующая система образования не способна формировать у детей опыт эффективного использования гаджетов в своей жизни». При этом, замечает Евгений Жеглов, есть школы, которые «готовы формировать в образовательном процессе культуру осознанного и эффективного использования современных технологий, в том числе мобильных устройств» — с опорой на свою образовательную модель. Он выступает за то, чтобы предоставить школам возможность самостоятельно определять политику использования средств связи в образовательном процессе.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что запрет «неизбежно усилит разрыв между школой и детьми».

— Дело даже не в оснащении школ, — сказал он «Известиям». — Оно постепенно улучшается, хотя до обеспечения каждого ребенка планшетом еще достаточно далеко. Вопрос в смыслах. Чем школьный планшет лучше? У него другой интернет? Нет. Там запрещены часть сайтов? Да. Это всё равно вопрос профессионализма учителя и договоренностей школы и родителей — школьного уклада.

Искусственно внедрить такую договоренность отдельным законом невозможно, считает Илюхин.

Доцент кафедры «Педагогическая психология им. профессора В.А. Гуружапова» МГППУ Марина Енжевская отмечает, что для обучения гаджеты нужны и необходимы, но для досуга должны быть ограничены. Эту проблему решает использование в образовательном процессе исключительно школьной техники, уверена она.

— При этом и «средства связи», и «прочие электронные устройства» остаются либо дома, либо в портфеле в отключенном состоянии, — сказала она «Известиям». — Для экстренной связи в стенах школы есть телефон охраны и классного руководителя. Школьной администрации следует заблаговременно заручиться письменным согласием родителей обучающихся на такие ограничения.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом она признает, что запрет мобильных устройств в школе не избавит детей от «гаджетозависимости» — дети восполнят пробел «за периметром». Более того, и информационная грамотность сейчас связана именно с гаджетами. Поэтому, говорит Марина Енжевская, школьное образование должно следовать за прогрессом, развивая уже имеющиеся достижения: электронные учебные пособия, ресурсы МЭШ, РЭШ, других образовательных платформ и т.д.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко подчеркивает, что телефоны и гаджеты — неотъемлемая часть современной жизни, современного образования и современного ребенка, а «любые искусственные изъятия из естественных процессов всегда чреваты».