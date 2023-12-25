Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину. Об этом 25 декабря говорится в сообщении в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК) России.

«В ходе проведения следственных действий мужчина признал вину в полном объеме», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

«Сегодня следователи столичного СК ходатайствуют перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Днем ранее ГСУ СК России по Москве сообщило, что 23 декабря 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю девушку в квартире. По данным следствия, после убийства мужчина, предварительно, изрезал сам себя. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже источник «Известий» рассказал, что, по предварительным данным, погибшая оказывала интимные услуги за деньги, а подозреваемый был ее клиентом.

Позже он сознался еще в одном убийстве, объяснив, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы.

Прокуратура Москвы 24 декабря, показала фотографии из гостиничного номера, где нашли тело девушки. Мужчина забронировал номер через интернет.

По предварительным данным, подозреваемый является гражданином Узбекистана. Источник «Известий» поделился, что мужчину уже судили за убийство двух женщин, которые занимались проституцией. Также стало известно, что подозреваемый после двойного убийства проходил лечение в психиатрической больнице, в которой он пролежал 13 лет, и недавно был отпущен.