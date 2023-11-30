Трагический мотив: кто стоит за убийством двух россиянок в Турции

Россия, Монако и Турция могут конкурировать за выдачу гражданина Литвы Андрея Кушлевича, если тот окажется подозреваемым в деле о жестоком убийстве российской модели и ее 15-летней дочери. Турецкие полицейские обнаружили их тела 28 ноября. Родственники жертв указывают на Кушлевича как вероятного убийцу. В момент совершения преступления он находился в Турции, а затем покинул страну, утверждают местные СМИ. С собой он мог забрать их 5-летнего общего сына, полагают родственники Двизовой. Кушлевич объявлялся в розыск на территории ЕС и России — за кражу и побег из под стражи. У него был судебный запрет на приближение к бывшей супруге. Подробности дела и юридические коллизии, которые могут возникнуть в ходе расследования — в материале «Известий».

Что случилось в Турции

Два завернутых в простыни тела с огнестрельными ранениями турецкие полицейские нашли 28 ноября в районе курорта Мармарис. Они лежали на крутом склоне на обочине около местечка Ичмелер. Жертв опознали как россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь. Родственники жертв заявили полиции, что убийцей может быть бывший муж модели — гражданин Литвы Андрей Кушлевич. Он числится в международном розыске по делу о краже драгоценностей в княжестве Монако и в федеральном розыске в России за побег из под стражи. Тем не менее, официальных сообщений о возможной его причастности к убийству пока не поступало. По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, сейчас российское следствие проводит поверку по факту произошедшего.

Родственники Двизовой рассказали «Известиям», что вся семья боялась Кушлевича. Мужчину в 2016 году задержали в аэропорту «Шереметьево» по ориентировке Интерпола для последующей экстрадиции — по тому самому делу о краже драгоценностей. Но после одного из заседаний о продлении ареста, Кушлевич взломал замок автозака и сбежал от конвоя. Ему заочно предъявили обвинение в побеге, но задержать так и не смогли — МВД объявило мужчину в федеральный розыск.

Место обнаружения тел Фото: Habertűrk

По данным местных СМИ, Андрей Кушлевич мог находиться в Турции, когда погибла Ирина, но успел покинуть страну. Источник «Известий» из окружения модели заявил о пропаже пятилетнего сына Двизовой и Кушлевича. Он утверждает, что отец с ребенком сейчас находится в Литве.

Близкие жертв в беседе с «Известиями» отметили, что не могли связаться с Ириной с 23 ноября и обратились в полицию. По их словам, следы от пуль и кровь на вилле в Бодруме спустя пару дней после исчезновения обнаружили тренер модели и домработница, которые вызвали полицию. Согласно ориентировкам МВД, рост Кушлевича составляет 190 сантиметров, а на месте преступления найден отпечаток обуви 46 размера со следами крови.

Борьба за выдачу

Если будет установлена причастность Кушлевича к убийству россиян на территории иностранного государства, то наша страна вправе требовать его выдачи, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Если даже иностранец совершил преступление против россиян, страна вправе требовать его выдачи. По российскому законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение, — рассказал адвокат адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов.

Он напомнил, что Кушлевич уже находился в международном розыске и был задержан на территории РФ, поэтому в случае признания его подозреваемым между странами — Турцией, Монако и Россией — будет иметь место конкуренция.

— Стране, где его поймают, придется решать, кому его выдать, — сказал он.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук рассказал, что в случае задержания Кушлевича в Литве, та вправе не выдавать своих граждан. Тогда вопрос расследования дела и судебного разбирательства может решаться на территории прибалтийской республики.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Большинство стран мира не выдают своих граждан. В этом случае Турция, Монако и Россия должны будут прислать в Литву материалы уголовного дела, чтобы Кушлевича судили по литовским законам, — пояснил он. — Уголовное преследование будет квалифицироваться по закону Литвы. Все нормы регулируются международной конвенцией взаимодействия по уголовным, гражданским и семейным делам.

В случае, если Литва все же начнет процесс экстрадиции, он может занять несколько лет, полагает Александр Бурчук. Он напомнил о случаях, когда принятие решения по делам о выдаче затягивалось на пять лет и более.

Семейные узы

Ирина Двизова и Андрей Кушлевич развелись в 2021 году, в браке они были более десяти лет, у них родился сын. После переезда из Литвы интересы женщины в бракоразводном процессе представлял адвокат Оганес Геворкян. По вопросам расторжения брака, взыскания алиментов и определения места жительства общего ребенка, решение было принято в пользу Двизовой, но Кушлевич с этим не согласился и стал угрожать жене и шантажировать ее , рассказал «Известиям» юрист.

— После того, как Ирина Юрьевна на протяжении двух лет мужественно выдержала все судебные тяжбы, она приняла решение переехать жить в Турцию. Отъезд был связан лишь с желанием жить там, где постоянно тепло, солнце и хорошая погода, — отметил адвокат.

Он рассказал, что Двизова в августе 2022 года сообщила ему о том, что к ней домой в Бодруме пришел Кушлевич, уже находившийся в федеральном розыске. Ей также удалось узнать адрес отеля, в котором тот проживал, после чего адвокат направил в МВД заявление об установлении местонахождения разыскиваемого в РФ обвиняемого, но ответа так и не получил.

После этого Оганес Геворкян обратился в российские правоохранительные органы с жалобой на бездействие сотрудников (документ есть у «Известий»). В ней адвокат указал, что между Россией и Турцией существует договор о взаимной правовой помощи и выдаче, и попросил российских полицейских связаться с турецкими коллегами и объявить Кушлевича в международный розыск.

Ирина Двизова Фото: Соцсети