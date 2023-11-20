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Смерть за оскорбление: в Ачинске 11-летнего школьника заподозрили в убийстве друга

Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в реке Мазульке
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пропавшего 12-летнего школьника из Ачинска нашли убитым. В совершении преступления заподозрили его 11-летнего друга. По версии следствия, мальчик ударил приятеля ножом, а потом утопил тело в реке Мазульке. Подробности и причины случившегося выясняли «Известия».

Нашли убитым

О пропаже 12-летнего Леши (имя изменено) в городе Ачинске Красноярского края стало известно в четверг, 16 ноября. Мальчик не вернулся домой после уроков, и мать написала заявление в полицию. Мальчика двое суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, в итоге в субботу нашли его тело в реке Мазульке. Смерть признали насильственной — об этом говорили ранения на спине и голове.

река
Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»).

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка», — сообщило в Telegram-канале ведомство.

В убийстве сознался друг

В тот же день в убийстве школьника сознался его 11-летний друг и одноклассник Ваня (имя изменено). Мальчика сразу задержали.

По данным следствия, именно к нему в гости Леша отправился после школы — дом находился на берегу реки, где и нашли тело.

Отчим

Отчим подозреваемого мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Отчим подозреваемого подтвердил следователям, что Леша приходил к ним и остался ночевать в курятнике. Сам мужчина в это время ушел на работу на завод, поэтому ничего не видел и не знал. Он заявил, что шокирован случившимся: дети дружили пять лет, и пасынок обычно вел себя дружелюбно. В целом мужчина отозвался о мальчике как об обычном подростке, который хорошо общался с другими детьми и любил играть в футбол.

В то же время соседка семейства заявила, что подозреваемый ребенок рос агрессивным и был предоставлен самому себе.

«Вспыльчивый такой, агрессивный. Он с детьми постоянно тут, командует ими, матерится», — сказала она.

Однако мать убитого 12-летнего Леши Ольга уверена, что признавшийся в убийстве ее сына 11-летний мальчик не виноват. Она заявила, что подозревает в случившемся отчима задержанного.

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Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и РХ

«Я не верю, что это мальчик. (...) Мы когда приехали к ним, отчим даже не впустил нас. Если он не виноват, почему он нас не впустил посмотреть, у них наш ребенок или нет?» — сказала Ольга.

По ее словам, все те годы, что дружили дети, Ваня выглядел спокойным и неагрессивным ребенком. Ольга убеждена, что 11-летний мальчик не способен на убийство.

Женщина отметила, что во время допроса подозреваемый заявил, что ударил погибшего топором, однако точное количество ударов назвать не смог.

Ход расследования

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования. Предварительное расследование показало, что к убийству 12-летнего Леши причастен именно его друг.

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«Около 15:00 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Подросток взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы», — сообщило в Telegram-канале Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю.

двор
Фото: ИЗВЕСТИЯ

По данным ведомства, подозреваемый вынес тело друга в огород, после чего перевез его на тележке к реке Мазульке и сбросил в воду.

В Ванином доме на прикроватном коврике нашли следы крови и окровавленные вещи погибшего ребенка. Кроме того, на территории участка обнаружили рюкзак убитого и тележку со следами вещества бурого цвета.

Причастность отчима Вани к убийству Леши не подтвердилась, хотя такая версия и отрабатывалась, отметили в Следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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Преступление без наказания

Как объясняет «Известиям» адвокат адвокатского бюро K&P.Group, заместитель руководителя уголовно-правовой практики Алексей Потапов, по закону человек не подлежит уголовной ответственности, если к моменту совершения убийства он не достиг 14-летнего возраста.

СК
Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и РХ

— Поэтому максимум, что грозит подростку в данном случае, — это помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Пробудет он там не более трех лет. Но, прежде чем суд примет такое решение, необходимо, чтобы подозрение в убийстве нашло свое подтверждение и лицо было признано вменяемым, — говорит юрист.

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