Долгие поиски: СК раскрыл серию убийств 20-летней давности

Подозреваемые в убийствах десяти человек в 2002 году найдены спустя 20 с лишним лет — Следственный комитет Московской области установил причастность двоих мужчин к преступлениям, совершенным в трех регионах. Они уже дали признательные показания, рассказали «Известиям» в ведомстве. Самое массовое убийство произошло в Луховицком районе Подмосковья, где обвиняемые во время застолья убили пятерых, а затем лишили жизни и соседей, опасаясь, что те могли стать свидетелями преступления. Эксперты пояснили, что работа следователей в начале нулевых осложнялась отсутствием технологий и большим количеством преступлений.

Долгие поиски

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о серии убийств на территории Москвы, Московской и Рязанской областей в 2002 году. На преступников удалось выйти, изучать уголовные дела, следствие по которым было приостановлено.

— Мы установили, что в материалах имеются дактилоскопические карты лиц, которые на тот момент не были проверены на предмет причастности, а их личности не устанавливались. Были изучены и выявлены следы генетического профиля, который составили на месте преступления, — рассказала «Известиям» следователь по особо важным делам ГСУ СК по Подмосковью Анна Овчинникова.

Эти улики привели к жителю Ставропольского края Анатолию Маркову. Его задержали летом 2022 года, на допросе он признался в убийствах, а также указал на своего подельника — гражданина Украины Александра Лесного.

Фото: соцсети Анатолий Марков

— Марков и Лесной вели асоциальный образ жизни, выпивали, постоянного места жительства не имели, бродяжничали, — рассказала следователь. — Постоянно знакомились с такими же личностями. Убийцы-«гастролеры», системы в их преступлениях не было. Убивали тех, с кем пили.

Арестованным предъявили обвинение в убийстве десяти человек на территории Москвы, Московской и Рязанской областей. Кроме того, Маркову вменили и убийство двух жителей Ставропольского края.

— Лесной не был закоренелым преступником, на допросе он пояснил, что всё это время ждал, что когда-нибудь за ним придут. Всё это время он даже [российский] паспорт из-за этого не оформлял, — отметила Анна Овчинникова.

Марков же был шесть раз судим за хищения и причинение вреда. Следствие считает, что Лесной попал под влияние своего подельника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Смертельные гастроли

Первое преступление, к которому причастен Марков, сообщили в СК, было совершено в 2001 году по месту его жительства — в Ставропольском крае. После этого, чтобы скрыться, тот уехал в Москву, где и познакомился с Лесным.

— В Москве у них один эпизод — они убили человека на территории района Арбат, — уточнила следователь.

После этого они спрятались в деревне Псотино Луховицкого района Московской области. Там в ночь на 9 февраля 2002 года обвиняемые праздновали день рождения Лесного. Между ними и хозяевами дома, где они остановились, произошел конфликт. В результате злоумышленники убили семерых человек: сначала трех своих собутыльников, затем женщину с ребенком — те спали в другой комнате, а потом и двух соседей — из опасения, что они могли видеть предыдущую расправу.

— Можно говорить, что это всё было случайно и не запланировано. Они знакомились с людьми, шли распивать с ними спиртное и там уже убивали, — пояснила Анна Овчинникова. — Причиной преступлений, как мы установили, стали ссоры, которые перерастали в драки. При этом, скрываясь с места преступления, они были не прочь поживиться теми мелочами, которые были у погибших.

По аналогичному сценарию произошло и очередное убийство — на этот раз в Рязанской области: очередная пьянка, ссора, убийство знакомого, а затем и случайного свидетеля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После десяти убийств дороги приятелей разошлись — Лесной уехал на Украину, а Марков вернулся в Ставропольский край.

— Были собраны косвенные доказательства, свидетельствующие о причастности именно этих мужчин к преступлениям. Был описан их портрет, признаки внешности, — пояснили в СК. — Довести это дело до конца 20 лет назад было невозможно, поскольку злоумышленники скрывались на территории другого субъекта. На тот момент не было такой оперативной работы с системой учета, только картотеки.

Почему преступления не раскрыли сразу

За последние 20 лет возможности правоохранительных органов по раскрытию различного рода преступлений, в том числе путем проведения генотипоскопических экспертиз, шагнули далеко вперед, отметил партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. И именно применение новых методов и позволило раскрыть все эти преступления.

— В начале нулевых убийств было значительно больше, чем сейчас, как и преступлений в целом, и до надлежащего расследования могли не дойти руки, — рассказал эксперт.

По его словам, в делах этой категории преступники тщательно скрывают следы и скрываются. Невозможность допросить их препятствует установлению всех обстоятельств.

Комментируя отсутствие на протяжении 20 лет у Лесного паспорта, адвокат пояснил, что в России вполне реально устроиться на «черную» зарплату. В его практике был случай, когда правоохранительные органы задержали мужчину, который до этого 10 лет был в розыске. Всё это время он прожил с паспортом своего брата-близнеца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Многие преступления прошлых лет раскрываются не в результате планомерной длительной работы, а зачастую абсолютно случайно, рассказал «Известиям» почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области, бывший следователь по особо важным делам областной прокуратуры Игорь Бушманов.

Например, один из преступников, чувствуя за собой груз вины, мог рассказать о произошедшем своему случайному собутыльнику, а последний уже распространил информацию, которая в итоге стала достоянием правоохранительных органов, привел он пример.

Лесному и Маркову за убийство двух и более лиц грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, не исключено и пожизненное наказание , добавил Антон Соничев.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности на такие особо тяжкие преступления не распространяется, напомнил Игорь Бушманов.