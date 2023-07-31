Челябинская пленница: девушка сбежала из заточения спустя 14 лет

Настоящая трагедия развернулась в поселке Смолино Челябинской области. Местный житель, предположительно, похитил и долгие годы удерживал в своем доме двух девушек. Одна из них была убита. Второй после 14 лет заточения удалось сбежать. Подробности преступления — в материале «Известий».

Как девушка в Челябинской области попала в заточение

Всё началось в 2009 году. По данным следствия, 37-летний житель села Смолино Челябинской области пригласил домой 19-летнюю девушку, чтобы вместе выпить спиртное. Покинуть дом ей уже не удалось: в течение 14 лет мужчина удерживал свою жертву в заточении и издевался — спаивал, насиловал и избивал. На окна он установил решетки, а дверь запирал на ключ, сбежать ей не удавалось.

Как поясняют местные жители, подозреваемый был ранее судим и за все эти годы практически не выходил из дома. Также в доме жила его мать, но она в дела сына не вмешивалась, а похищенную называла «девушка сына». Сейчас ее допрашивают как свидетеля.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад Фото: ТАСС/СК РФ

По счастливой случайности жертве удалось сбежать. Это случилось, когда у 51-летнего подозреваемого на фоне запоя обострилось психическое заболевание и мать вызвала ему «скорую». Мужчину забрали в медучреждение, и он не успел закрыть дверь на ключ, как делал обычно. Девушка смогла сбежать к своей сестре, когда все покинули дом. За помощью в полицию обратилась уже сестра жертвы, было возбуждено уголовное дело.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия. На записи видно, что здание очень ветхое и снаружи непримечательное, как и десятки других, похожих на него домов в поселке. Видно, что окна комнаты, в которой все эти годы находилась девушка, выходят во внутренний двор, поэтому позвать на помощь у нее не было возможности.

На сайте ГУМВД России по региону в числе без вести пропавших числится девушка 1990 года рождения, жительница Челябинска. Предположительно, именно ее и похитил подозреваемый. На момент похищения девушке было 19 лет.

Другая жертва

Когда следователи приехали на место преступления, выяснилось, что в 2010 и 2011 годах в доме была и вторая жертва, но ее подозреваемый, предположительно, убил. Медицинский эксперт предполагает, что человека, чьи останки были найдены в доме, убили ударом ножа по голове.

После этого подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома — там они и были обнаружены следователями.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад Фото: ТАСС/СК РФ

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, говорится в сообщении СУ СК России по Челябинской области. С места происшествия также изъяли два ноутбука, диски с порнографией, деревянный намордник, скотч, плоскогубцы и другие предметы. Кроме того, на месте преступления были найдены самодельные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии.

По данным источника «РИА Новости», похититель девушки в Челябинске в 1989 году был судим за разбой.

Производил впечатление обычного человека

Для соседей зловещего дома по улице Фестивальной новость оказалась совершенно неожиданной.

Как рассказали «Известиям» жители села Смолино, семья никогда не вызывала никаких подозрений, хотя и вела затворнический образ жизни. Подозреваемый также не производил впечатления преступника.

Например, соседка Жанна Тащилина рассказала, что проживает в поселке год, но за это время практически не встречала мужчину, а его мать она видела несколько раз. По ее словам, в доме, где подозреваемый удерживал жертву, вечером всегда был выключен свет.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад Фото: ТАСС/СК РФ

Остальные соседи также не догадывались о том, что происходит в доме — притом что некоторые даже заходили к ним в гости. Иногда мать подозреваемого устраивала распродажу очков, и местные жители приходили их покупать к ним домой.

Подруга матери была в курсе, что там живет девушка, однако для гостьи похищенную называли девушкой Володи и никогда не показывали. Отговорки у матери подозреваемого были простые: «Ой, они спят. Они в интернете».

Теперь следователям предстоит выяснить, кем была вторая погибшая, были ли у подозреваемого еще жертвы, а также знала ли его мать о том, что происходило в ее доме.

Наказание за убийство и похищение

По общему правилу, за умышленное убийство без отягчающих (относится к категории тяжких преступлений) срок уголовного заключения составляет 15 лет. За похищение человека — до пяти лет исправительных работу или заключение на тот же срок. При этом отечественной криминальной летописи известны многочисленные примеры, когда убийцы оставались безнаказанными. Это происходило не тогда, когда следствию не удалось раскрыть преступление, а в случае если по нему вышел срок давности.

«Известия» подготовили большой материал о том, как убийцы законным способом избегают возмездия.

Два года назад после длительного срока заключения из мест лишения свободны вышел Виктор Мохов, этот преступник почти четыре года удерживал в заложниках двух девушек. Он издевался и сексуально эксплуатировал своих невольниц. Его жертвам на момент похищения было 14 и 17 лет. Насильник поместил девушек в специально оборудованный бункер. Одна из узниц за время заключения родила от похитителя двух мальчиков.

Его задержали в 2004 году. По решению суда «скопинский маньяк» получил 17 лет колонии.