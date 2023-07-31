 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Общество
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в ВОВ
Мир
Нигерийские мятежники приостановили экспорт урана и золота во Францию
Общество
Мосгорсуд 16 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
Происшествия
Спасатели нашли двух пропавших в горах Кавказа альпинистов
Экономика
Бренд одежды U.S. Polo Assn. возобновит поставки товара в РФ
Спорт
Британский боец Томпсон пообещал одолеть россиянина Дацика в предстоящем бою
Политика
Компаниям с иностранным владением ограничат возможность исследовать рынок РФ
/

Челябинская пленница: девушка сбежала из заточения спустя 14 лет

На месте предполагаемого преступления найдены останки еще одной жертвы
Фото: пресс-служба СК РФ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настоящая трагедия развернулась в поселке Смолино Челябинской области. Местный житель, предположительно, похитил и долгие годы удерживал в своем доме двух девушек. Одна из них была убита. Второй после 14 лет заточения удалось сбежать. Подробности преступления — в материале «Известий».

Как девушка в Челябинской области попала в заточение

Всё началось в 2009 году. По данным следствия, 37-летний житель села Смолино Челябинской области пригласил домой 19-летнюю девушку, чтобы вместе выпить спиртное. Покинуть дом ей уже не удалось: в течение 14 лет мужчина удерживал свою жертву в заточении и издевался — спаивал, насиловал и избивал. На окна он установил решетки, а дверь запирал на ключ, сбежать ей не удавалось.

Как поясняют местные жители, подозреваемый был ранее судим и за все эти годы практически не выходил из дома. Также в доме жила его мать, но она в дела сына не вмешивалась, а похищенную называла «девушка сына». Сейчас ее допрашивают как свидетеля.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Фото: ТАСС/СК РФ

По счастливой случайности жертве удалось сбежать. Это случилось, когда у 51-летнего подозреваемого на фоне запоя обострилось психическое заболевание и мать вызвала ему «скорую». Мужчину забрали в медучреждение, и он не успел закрыть дверь на ключ, как делал обычно. Девушка смогла сбежать к своей сестре, когда все покинули дом. За помощью в полицию обратилась уже сестра жертвы, было возбуждено уголовное дело.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия. На записи видно, что здание очень ветхое и снаружи непримечательное, как и десятки других, похожих на него домов в поселке. Видно, что окна комнаты, в которой все эти годы находилась девушка, выходят во внутренний двор, поэтому позвать на помощь у нее не было возможности.

Живой товар: россияне украли троих детей у матерей и продали цыганам
Перед судом предстанут и продавцы, и покупатели

На сайте ГУМВД России по региону в числе без вести пропавших числится девушка 1990 года рождения, жительница Челябинска. Предположительно, именно ее и похитил подозреваемый. На момент похищения девушке было 19 лет.

Другая жертва

Когда следователи приехали на место преступления, выяснилось, что в 2010 и 2011 годах в доме была и вторая жертва, но ее подозреваемый, предположительно, убил. Медицинский эксперт предполагает, что человека, чьи останки были найдены в доме, убили ударом ножа по голове.

После этого подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома — там они и были обнаружены следователями.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Фото: ТАСС/СК РФ

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, говорится в сообщении СУ СК России по Челябинской области. С места происшествия также изъяли два ноутбука, диски с порнографией, деревянный намордник, скотч, плоскогубцы и другие предметы. Кроме того, на месте преступления были найдены самодельные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии.

По данным источника «РИА Новости», похититель девушки в Челябинске в 1989 году был судим за разбой.

Проблемы многоженства: на Урале после года поисков нашли ребенка
Лидер движения «Мужской путь» выкрал дочь и оказался под арестом за ее убийство

Производил впечатление обычного человека

Для соседей зловещего дома по улице Фестивальной новость оказалась совершенно неожиданной.

Как рассказали «Известиям» жители села Смолино, семья никогда не вызывала никаких подозрений, хотя и вела затворнический образ жизни. Подозреваемый также не производил впечатления преступника.

Например, соседка Жанна Тащилина рассказала, что проживает в поселке год, но за это время практически не встречала мужчину, а его мать она видела несколько раз. По ее словам, в доме, где подозреваемый удерживал жертву, вечером всегда был выключен свет.

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Следователь СК РФ в доме, где, по предварительной информации, удерживалась женщина, похищенная 14 лет назад

Фото: ТАСС/СК РФ

Остальные соседи также не догадывались о том, что происходит в доме — притом что некоторые даже заходили к ним в гости. Иногда мать подозреваемого устраивала распродажу очков, и местные жители приходили их покупать к ним домой.

Подруга матери была в курсе, что там живет девушка, однако для гостьи похищенную называли девушкой Володи и никогда не показывали. Отговорки у матери подозреваемого были простые: «Ой, они спят. Они в интернете».

Делу дали время: ученый обвиняется в убийствах 20-летней давности
Коллеги и родные Александра Цветкова уверяют, что в момент совершения преступлений он был в экспедиции

Теперь следователям предстоит выяснить, кем была вторая погибшая, были ли у подозреваемого еще жертвы, а также знала ли его мать о том, что происходило в ее доме.

Наказание за убийство и похищение

По общему правилу, за умышленное убийство без отягчающих (относится к категории тяжких преступлений) срок уголовного заключения составляет 15 лет. За похищение человека — до пяти лет исправительных работу или заключение на тот же срок. При этом отечественной криминальной летописи известны многочисленные примеры, когда убийцы оставались безнаказанными. Это происходило не тогда, когда следствию не удалось раскрыть преступление, а в случае если по нему вышел срок давности.

«Известия» подготовили большой материал о том, как убийцы законным способом избегают возмездия.

Два года назад после длительного срока заключения из мест лишения свободны вышел Виктор Мохов, этот преступник почти четыре года удерживал в заложниках двух девушек. Он издевался и сексуально эксплуатировал своих невольниц. Его жертвам на момент похищения было 14 и 17 лет. Насильник поместил девушек в специально оборудованный бункер. Одна из узниц за время заключения родила от похитителя двух мальчиков.

Его задержали в 2004 году. По решению суда «скопинский маньяк» получил 17 лет колонии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир