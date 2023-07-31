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Установлена причастность подозреваемого в похищении девушки под Челябинском к убийству

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Фото: t.me/su_skr74
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Следственный комитет России установил причастность жителя Челябинской области, который подозревается в похищении девушки в 2009 году, к убийству другой женщины в 2011 году. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте СК.

По данным «Известий», медицинский эксперт склоняется к версии, что человека, чьи останки были найдены в доме, убили ударом ножа по голове. Кроме того, на месте преступления были найдены самодельные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии.

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Ранее в этот день правоохранительные органы региона сообщили, что житель поселка Смолино в 2009 году похитил и насильно удерживал в доме по улице Фестивальной девушку. Девушка смогла сбежать из дома, в котором ее удерживал подозреваемый, когда его доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

По словам местных жителей, мужчина был судим и за все эти годы практически не выходил из дома, отмечает «Газета.Ru».

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