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Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Житель Челябинской области в поселке Смолино с 2009 года удерживал в своем доме девушку. Об этом 31 июля сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона.

По словам источника, мужчина похитил девушку в 2009 году и насильно удерживал ее в доме по улице Фестивальной.

Уточняется, что заявление в полицию поступило от сестры похищенной.

По ее словам, в период 2010–2011 годов мужчина также убил неизвестную женщину. Как отметил собеседник издания, данная информация подтвердилась: в надворных постройках подозреваемого нашли останки человека.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На данный момент подозреваемый находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.

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Ранее, 13 июля, в Нижегородской области в районе рабочего поселка Малое Козино мужчина похитил двух подростков. Он подошел к ним, вытащил нож и велел сесть в машину, а также связал их руки пластмассовыми хомутами. По дороге в сторону леса автомобиль застрял в грязи. Злоумышленник не смог вытолкать машину и скрылся. Дети со связанными руками сами добрались до своей деревни, где им помогли высвободиться. Личность похитителя установлена, им оказался 47-летний гражданин. Проводится расследование.

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