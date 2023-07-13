Мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков. Об этом 13 июля сообщил источник «Известий».

По его информации, юноша и девушка катались на мопедах, когда к ним подъехал неизвестный на бежевом автомобиле ВАЗ-2109. Он вытащил нож и велел сесть в машину. Также он связал детям руки пластмассовыми хомутами.

Незнакомец повез подростков в сторону леса, но машина застряла в грязи. Сначала он приказал похищенным вытолкнуть автомобиль, но когда им это не удалось, то сбежал от них. Дети со связанными руками сами добрались до своей деревни. Там им помогли освободиться и вызвали полицию.

Личность похитителя установлена, им оказался 47-летний гражданин. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию.

Ранее, 21 мая, двух жителей Ленинградской области задержали по подозрению в похищении малолетнего ребенка. Ночью они проникли в квартиру в поселке Оредеж Лужского района и похитили годовалую дочь своих знакомых. Правоохранители смогли оперативно отыскать злоумышленников. Ребенка отправили для осмотра в медучреждение.