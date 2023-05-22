В Ленинградской области пара похитила малолетнюю дочь своих знакомых

Двоих жителей Ленинградской области задержали по подозрению в похищении малолетнего ребенка. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Подозреваемыми оказались мужчина и женщина 1980 и 1988 годов рождения соответственно. Ночью они проникли в квартиру в поселке Оредеж Лужского района и похитили годовалую дочь своих знакомых.

Правоохранители смогли оперативно отыскать злоумышленников. Ребенка отправили для осмотра в медучреждение. По информации следкома, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

«По ходатайству следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование, устанавливаются причины произошедшего.

7 апреля сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался украсть младенца в городе Качканаре Свердловской области. В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок.