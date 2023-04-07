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В Свердловской области задержали мужчину за попытку украсть младенца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался украсть младенца в городе Качканаре. Об этом 7 апреля сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В ходе опроса выяснилось, что из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем задержанному померещилось, что в коляске находится его родной ребенок, а после того, как он увидел лицо другого малыша, спешно удалился, к счастью, не причинив грудничку никакого вреда», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Мужчина также избил продавщицу в одном из магазинов. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении побоев из хулиганских соображений.

Злоумышленником оказался судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и умышленные уничтожение или повреждение имущества. После задержания его поместили в наркологическое отделение ЦГБ Качканара для прохождения курса специализированного лечения.

Горелых отметил, что после выписки мужчина будет также привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ — 7.27 («Совершение мелкого хищения») и 20.21 («Появление в общественном месте в состоянии опьянения»).

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27 декабря в Москве правоохранители задержали шестерых студентов, подозреваемых в похищении юноши. По данным следствия, они использовали дорогую иномарку, принадлежащую родственникам одного из подозреваемых. Они установили на нее синий проблесковый маячок и направились в ТЦ, где находился молодой человек, который ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

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