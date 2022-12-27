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Шестеро студентов задержаны после похищения юноши в Москве

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Фото: МВД РФ
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В Москве правоохранители задержали шестерых студентов, подозреваемых в похищении юноши. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает «МВД Медиа».

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД РФ по столице совместно с коллегами из Ярославского района города Москвы и сотрудниками Госавтоинспекции. Отмечается, что задержанные подозреваются в похищении человека и вымогательстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, для похищения учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, в том числе несовершеннолетние, использовали дорогую иномарку, принадлежащую родственникам одного из подозреваемых. Они установили на нее синий проблесковый маячок и направились в ТЦ, где находился молодой человек, который ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

Подозреваемые выбежали из машины, дважды выстрелили в воздух и представились сотрудниками правоохранительных органов, пишет РИАМО. После этого они надели на потерпевшего наручники и заставили сесть в машину, где обвинили его в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении.

Волк добавила, что в полицию о происшествии и номер машины похитителей сообщила женщина, ставшая свидетелем. Спустя полчаса настоящие полицейские задержали троих лжесиловиков и освободили подозреваемого. Затем в Москве был задержан четвертый злоумышленник, а на следующий день — еще двое: их задержали в аэропорту Адлера.

Предварительно, они координировали действия похитителей и вели видеосъемку, а после задержания сообщников пытались скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 декабря телеканал «360» сообщил, что судебные приставы из Солнечногорска вернули женщине похищенного бывшим мужем ребенка. Еще летом бывший муж забрал на время дочь, но в определенное время не вернул ее. После развода суд постановил, что ребенок должен постоянно жить с мамой, но это решение не устроило отца. Он перестал выходить на связь, и женщина, которая живет в Ставропольском крае, не смогла его разыскать. Приставам удалось разыскать его в Химках и организовать передачу ребенка матери в спокойной обстановке с привлечением детского психолога.

Теперь мужчина уклоняется от уплаты алиментов и должен уже больше 270 тыс. рублей двум своим детям: кроме трехлетней девочки в семье есть еще мальчик двух лет.

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