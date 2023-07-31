На месте заточения девушки в Челябинске нашли останки человека

На месте 14-летнего заточения девушки в поселке Смолино Челябинской области обнаружены останки человека. По данным «Известий», на месте преступления были найдены самодельные приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии.

Медицинский эксперт предполагает, что человека, чьи останки были найдены в доме, убили ударом ножа по голове.

С места происшествия также изъяли два ноутбука, диски с порнографией, деревянный намордник, скотч, плоскогубцы и другие предметы.

Ранее в этот день правоохранительные органы региона сообщили, что житель поселка Смолино в 2009 году похитил и насильно удерживал в доме по улице Фестивальной девушку. Девушка смогла сбежать из дома, в котором ее удерживал подозреваемый, когда его доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

Кроме того, сообщалось, что в период 2010–2011 годов мужчина также убил неизвестную женщину.

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

Позже в этот день соседи похитителя рассказали о его семье. По их словам, она никогда не вызывала никаких подозрений. Однако в доме, где жили мужчина и его мать, вечером всегда был выключен свет.