Соседи рассказали детали о семье челябинского похитителя

Семья мужчины, который 14 лет насильно удерживал девушку в доме, никогда не вызывала никаких подозрений. Об этом «Известиям» 31 июля рассказали местные жители поселка Смолино Челябинской области.



Жанна Тащилина рассказала, что проживает в поселке год, но за это время практически не встречала мужчину, а его мать она видела несколько раз.



Она отметила, что о произошедшем узнала от соседей и СМИ.



«Оказывается, что у нас под окнами жил маньяк, который держал в заложниках двух девушек. Потом я узнала, что оказывается одну из них он убил. Вторая смогла убежать», — сказала женщина.



Местная жительница также обратила внимание на то, что в доме, где жил мужчина и его мать, вечером всегда был выключен свет.



«Я его не видела особо. Видела только его мать иногда. Видела, как она пару раз в дом заходила. Просто старушка», — поделилась Тащилина.

По ее словам, остальные соседи, как и она, не догадывались о том, что происходит в доме. Иногда посторонние бывали в гостях, где находилась заложница. Мать злоумышленника устраивала распродажу очков дома, и местные жители приходили их покупать, добавила она.



Другая местная жительница, которая не захотела называть себя, рассказала, что дружила с матерью мужчины. Женщина часто находилась у них в гостях и знала, что там живет девушка, однако никогда ее так и не видела.



«Она (мать злоумышленника) врала, она всё скрывала. Но она знала всё. Когда я к ней домой приходила, она говорила: «У меня девушка Володи». Я ее просила показать, но она говорила: «Ой, они спят. Они в интернете». Я ее расспрашивала про нее», — заявила знакомая.



Местная жительница общалась и с самим мужчиной. Она отметила, что он не производил впечатления преступника.

«Вот в это я не могла поверить. Он спокойный. Когда меня встречал, то всё время обнимал меня. Один раз он подарил мне икону, которая мне понравилась», — поделилась женщина.

Мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку. На протяжении этого времени она находилась в комнате под замком, преступник насиловал ее, угрожая убийством.



30 июля у него случился приступ на фоне запоя. Его мать вызвала медиков. Злоумышленник забыл закрыть дверь свой жертвы и девушка смогла сбежать к своей сестре, когда все покинули дом. Та обратилась в полицию.



На данный момент мужчина находится в психиатрической больнице под присмотром полиции.



Полицейские осмотрели место происшествия и нашли под окнами дома, где мужчина удерживал пленницу, останки человека. Вероятно, речь идет о женщине, которую он убил в период 2009-2010 годов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).