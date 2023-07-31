СКР раскрыл подробности побега похищенной в 2009 году девушки

Похищенная в Челябинской области в 2009 году девушка смогла сбежать из дома, в котором ее удерживал подозреваемый, когда его доставили в больницу после обострения психического заболевания. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщило СУ СК РФ по Челябинской области на своем сайте.

«По данным следствия, осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени», — уточнили в ведомстве.

После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в медучреждение, в этот момент женщина смогла покинуть домовладение.

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что мужчина не только похитил девушку в 2009 году и насильно удерживал ее в доме по улице Фестивальной, но и убил неизвестную женщину в период 2010–2011 годов. По предварительным данным, в надворных постройках были найдены останки человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).