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Появились кадры дома в Челябинской области, где мужчина 14 лет удерживал девушку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Появились кадры дома в Челябинской области, где местный житель 14 лет удерживал девушку. О преступлении стало известно в понедельник, 31 июля.

Как сообщили правоохранительные органы, житель поселка Смолино в 2009 году похитил и насильно удерживал жертву в доме по улице Фестивальной.

На записи видно, что здание очень ветхое и снаружи непримечательное, как и десятки других, похожих на него домов в поселке.

Видно, что окна комнаты, в которой все эти годы находилась девушка, выходят во внутренний двор, поэтому позвать на помощь у нее не было возможности.

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Девушке удалось сбежать из дома, когда подозреваемого доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

Тогда же Следственный комитет (СК) России установил, что мужчина также причастен к убийству женщины в 2011 году. В настоящее время он находится в больнице под надзором правоохранительных органов.

По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

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